Ученые: козы подглядывают друг за другом, чтобы учиться новому

В итоге 10 из 12 особей-наблюдателей смогли открыть коробку. При этом 8 из них сделали это именно так, как им показали. Чем больше обучающиеся козы наблюдали за «наставниками», тем выше была вероятность, что они смогут получить лакомство и сами. Во всех испытаниях коробку можно было открыть обоими способами, но чаще всего козы не пытались придумать что-то свое, а просто повторяли за учителем.