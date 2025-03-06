Ученые: козы подглядывают друг за другом, чтобы учиться новому

О социальном обучении у копытных известно немного. Чтобы выяснить, могут ли эти животные учиться друг у друга, Лори Кастро из университета Клермон-Овернь и ее коллеги провели эксперимент с домашними козами (Capra hircus) и коробкой-головоломкой с лакомством внутри. Ученые научили нескольких особей решать задачу, а затем наблюдали, как сородичи учатся у них. Чаще всего животные начинали решать головоломку так же, как их учителя, пишет Animal Behaviour.
Получить лакомство можно было с помощью двух способов — потянуть за кожаную ленту или толкнуть рычаг вверх. Двух коз научили одному методу, еще двух — другому. Затем исследователи дали другим животным понаблюдать за решением задачи 20 раз. Козы, которые научились решать головоломку, становились учителями для своих сородичей.
В итоге 10 из 12 особей-наблюдателей смогли открыть коробку. При этом 8 из них сделали это именно так, как им показали. Чем больше обучающиеся козы наблюдали за «наставниками», тем выше была вероятность, что они смогут получить лакомство и сами. Во всех испытаниях коробку можно было открыть обоими способами, но чаще всего козы не пытались придумать что-то свое, а просто повторяли за учителем.
Таким образом, животные научились решать головоломку, наблюдая за товарищами. Преемственность способа между учеником и учителем говорит о наличии социального обучения у коз.
Тем временем ученые выяснили, что эти животные могут предсказывать землетрясения.