Ученые: коренные народы Америки и Сибири говорили на одном языке

За тысячи лет до того, как в Северной Америке были произнесены первые слова на английском, испанском, французском и голландском языках, на континенте существовало около 200 отдельных языковых семей. Считается, что первый из этих диалектов был завезен, когда ледниковый период открыл проход из Сибири в Аляску в позднем плейстоцене.
До сих пор не было известно, как язык эволюционировал, поэтому лингвист Джоанна Николс из Калифорнийского университета в Беркли сравнила семантические особенности 60 различных североамериканских языков, охватывающих все языковые семьи и весь географический диапазон континента. Об этом пишет IFLScience.
Николс отследила все языки двух популяций-основателей, первая из которых появилась вдоль западного побережья Северной Америки с двумя волнами сибирских иммигрантов, прибывших 24 000 и 15 000 лет назад.
В то время из-за обледенения люди не могли поселиться к северу от реки Колумбия. Поэтому обе популяции смешались в Калифорнии и Орегоне, дав начало первой отдельной группе американских языков.
По словам Николса, этот диалект предшествовал возникновению второго сибирского языкового типа, который появился среди первых сообществ внутри страны после образования свободного ото льда коридора около 14 000 лет назад.
Далее, около 12 тысяч лет назад, носители этих диалектов смешались с четвертой волной переселенцев из Сибири. В итоге это дало начало семейству языков, которые отличались от тех, на которых говорили в Калифорнии и Орегоне.
Таким образом, Николс сделала вывод, «две лингвистически различные и внутренне разнородные древние сибирские языковые популяции дали начало населению Америки».
Ранее эксперты рассказали, что изучение нового языка затрудняет запоминание ранее изученных.
Анна Морозова