Ученые: коренные народы Америки и Сибири говорили на одном языке

За тысячи лет до того, как в Северной Америке были произнесены первые слова на английском, испанском, французском и голландском языках, на континенте существовало около 200 отдельных языковых семей. Считается, что первый из этих диалектов был завезен, когда ледниковый период открыл проход из Сибири в Аляску в позднем плейстоцене.