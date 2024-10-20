Ученые: кофеин помогает похудеть и снизить риск развития диабета

Уровень кофеина в крови может влиять на количество жира в организме, что, в свою очередь, предотвращает риск развития диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Таковы результаты исследования, в котором использовались генетические маркеры для установления более точной связи между уровнем кофеина, ИМТ и риском развития диабета.
Ученые проанализировали данные чуть менее 10 000 человек, уделяя особое внимание конкретным генам, связанным со скоростью расщепления кофеина. Люди, у которых есть гены CYP12 и AHR, как правило, расщепляют кофеин медленнее, позволяя ему дольше оставаться в крови.
Ученые выяснили, что связь между уровнем кофеина, ИМТ и риском диабета 2 типа действительно существует. Однако не было обнаружено никакой зависимости между количеством кофеина в крови и сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая фибрилляцию предсердий, сердечную недостаточность и инсульт.
Предыдущие исследования связывали умеренное и чрезмерное потребление кофеина с улучшением здоровья сердца и снижением ИМТ, но новое исследование предоставляет более подробную информацию о влиянии кофе на организм. Также важно помнить, что влияние кофеина на организм скорее негативное, что означает, что при оценке преимуществ его употребления необходимо все же соблюдать осторожность.
Краткосрочные испытания показали, что потребление кофеина приводит к снижению веса и жировой массы, но последствия более длительного употребления напитка неизвестны. Команда считает, что связь между кофеином и здоровьем может быть связана с тем, что кофеин увеличивает термогенез (выработку тепла) и окисляет жир (превращает его в энергию), что играет важную роль в метаболизме.