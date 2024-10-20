Ученые: кофеин помогает похудеть и снизить риск развития диабета

Краткосрочные испытания показали, что потребление кофеина приводит к снижению веса и жировой массы, но последствия более длительного употребления напитка неизвестны. Команда считает, что связь между кофеином и здоровьем может быть связана с тем, что кофеин увеличивает термогенез (выработку тепла) и окисляет жир (превращает его в энергию), что играет важную роль в метаболизме.