Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые: кишечный микробиом влияет на позвоночник

Микробиом кишечника критически важен для здоровья и может стать причиной болезней разных органов. Международная команда ученых обнаружила, что большое количество некоторых кишечных бактерий негативно сказывается на здоровье позвоночника.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Команда специалистов из Финляндии, Великобритании, Китая и США обнаружили специфическую особенность микробиома кишечника приводить к опасному заболеванию позвоночника. Исследование опубликовано в журнале JOR Spine.

В исследовании участвовали 33 человека старше 50 лет. 21 доброволец страдал от дегенеративного спондилолистеза пояснично-крестцового отдела позвоночника. Это патологическое смещение, отклонение или соскальзывание позвонка относительно нижележащего сегмента.

У добровольцев взяли анализ крови, кала, слюны и образцы позвоночных дисков.

Ученые обнаружили, что у пациентов со спондилолистезом наблюдалось в три раза больше бактерий, вызывающих воспаление, чем у людей без этого заболевания.

Таким образом, ученые подтвердили ранее выдвинутую гипотезу о том, что микробиом кишечника может стимулировать воспаление и влиять на обмен веществ, вызывая заболевания спины.

По словам авторов исследования, результаты исследования помогут в разработке новых методов лечения спондилолистеза. Ученые рекомендуют обращать внимание на микробиом кишечника и на его восстановление.

Ранее эксперты выяснили, что жить с собакой полезно для здоровья кишечника.