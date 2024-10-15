Ученые: кишечный микробиом влияет на позвоночник

Команда специалистов из Финляндии, Великобритании, Китая и США обнаружили специфическую особенность микробиома кишечника приводить к опасному заболеванию позвоночника. Исследование опубликовано в журнале JOR Spine.
В исследовании участвовали 33 человека старше 50 лет. 21 доброволец страдал от дегенеративного спондилолистеза пояснично-крестцового отдела позвоночника. Это патологическое смещение, отклонение или соскальзывание позвонка относительно нижележащего сегмента.
У добровольцев взяли анализ крови, кала, слюны и образцы позвоночных дисков.
Ученые обнаружили, что у пациентов со спондилолистезом наблюдалось в три раза больше бактерий, вызывающих воспаление, чем у людей без этого заболевания.
Таким образом, ученые подтвердили ранее выдвинутую гипотезу о том, что микробиом кишечника может стимулировать воспаление и влиять на обмен веществ, вызывая заболевания спины.
По словам авторов исследования, результаты исследования помогут в разработке новых методов лечения спондилолистеза. Ученые рекомендуют обращать внимание на микробиом кишечника и на его восстановление.
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