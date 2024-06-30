Ученые: как образуют пары с людьми из своего «круга»

Хорошие новости: согласно новому исследованию, как мужчины, так и женщины довольно точны в оценке собственной физической привлекательности. А партнеры в паре также обладают примерно одинаковым уровнем привлекательности, что говорит о том, что люди встречаются и вступают в брак с людьми из своего «круга». По крайней мере, такое заявление ученых касается именно красоты.
Вывод был сделан на основе анализа почти 1300 пар. Так, мужчины и женщины адекватно оценивали свою собственную привлекательность. У двух влюбленных также были схожи взгляды на личную привлекательность. Например, мужчины, которые оценивали себя как привлекательные, как правило, встречались с женщинами, которые давали себе такую же оценку.
Данные для анализа были взяты из исследований, в которых каждого из партнеров просили оценить свою собственную физическую привлекательность. Затем их фотографии были показаны незнакомцам, которые предоставили объективные показатели их красоты.
Мета-анализ также позволил группе ученых выяснить, как самооценка меняется в отношениях в зависимости от их продолжительности. Исследователи обнаружили, что среди пар, которые были вместе дольше, мужчины более точно оценивали свою собственную привлекательность. Возможно, по мере того, как чрезмерная уверенность, присущая более молодому возрасту, стала стихать, мужчины начали смотреть на себя более реалистично.