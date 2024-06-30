Ученые: как образуют пары с людьми из своего «круга»

Хорошие новости: согласно новому исследованию, как мужчины, так и женщины довольно точны в оценке собственной физической привлекательности. А партнеры в паре также обладают примерно одинаковым уровнем привлекательности, что говорит о том, что люди встречаются и вступают в брак с людьми из своего «круга». По крайней мере, такое заявление ученых касается именно красоты.