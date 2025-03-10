Ученые: к 2050 году более чем у половины взрослых в мире будет лишний вес

Через 25 лет более чем у половины взрослых, трети детей и молодежи во всем вире будут лишние килограммы или ожирение. К такому выводу пришли ученые из Института показателей и оценки здоровья Вашингтонского университета в США (IHME). Их работа была опубликована в журнале The Lancet.
Эксперты изучили показатели индекса массы тела (ИМТ) людей более чем в 200 странах. Чтобы проанализировать распространенность избыточного веса и ожирения, ученые исследовали данные из 1 350 источников с 1990 по 2021 год. Избыточным весом у взрослых считался ИМТ 25−30 кг/м², а ожирением — 30 кг/м² и выше. Сейчас ожирение или лишний вес есть у 2,11 млрд людей в возрасте 25 лет и старше, а также 493 млн детей и молодежи 5−24 лет. При этом в 1990 году эти показатели были значительно ниже — 731 и 198 млн.
Согласно прогнозу ученых, к 2050 году лишний вес будет у 57,4% взрослых. Большую часть, до 60,3%, составят женщины. Среди детей и молодых людей избыточный будет у 31%.
По данным ученых, новые поколения набирают вес быстрее предыдущих. В связи с этим негативные последствия для здоровья могут появиться в более юном возрасте. Например, диабет 2-го типа, повышенное артериальное давление, сердечно-сосудистые заболевания, рак.
Вместе с тем авторы исследования признают, что их результаты не учитывают возможное влияние новых препаратов для снижения веса. Между тем они могут сыграть важную роль в будущем. Однако ученые уверены, что принимать меры по профилактике ожирения правительства разных стран должны уже сейчас.
«Беспрецедентная глобальная эпидемия избыточного веса и ожирения — это глубокая трагедия и монументальный общественный провал», — заявила ведущий автор профессор Эммануэла Гакиду IHME.
Кстати, в Роспотребнадзоре недавно рассказали, почему у людей появляются лишние килограммы. В ведомстве при этом подчеркнули, что проблема может возникнуть не только из-за переедания.