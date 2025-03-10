Ученые: к 2050 году более чем у половины взрослых в мире будет лишний вес

Эксперты изучили показатели индекса массы тела (ИМТ) людей более чем в 200 странах. Чтобы проанализировать распространенность избыточного веса и ожирения, ученые исследовали данные из 1 350 источников с 1990 по 2021 год. Избыточным весом у взрослых считался ИМТ 25−30 кг/м², а ожирением — 30 кг/м² и выше. Сейчас ожирение или лишний вес есть у 2,11 млрд людей в возрасте 25 лет и старше, а также 493 млн детей и молодежи 5−24 лет. При этом в 1990 году эти показатели были значительно ниже — 731 и 198 млн.