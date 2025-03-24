Ученые изучили смертельно опасный грибок, который передается кошками

В январе редкий случай инфицирования человека вирусом птичьего гриппа H5N1 был зафиксирован в регионе Уэст-Мидлендс и подтвержден агентством по охране здоровья Великобритании (UKHSA). Заражение произошло на ферме в результате длительного контакта с инфицированными птицами. Пациент находится в стабильном состоянии и помещен в отделение инфекционных заболеваний высокой степени риска. Вирус принадлежит к штамму DI.2, который циркулирует среди птиц в Великобритании.