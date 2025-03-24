Ученые изучили смертельно опасный грибок, который передается кошками

В Бразилии распространяется опасная грибковая инфекция, которую переносят кошки. Исследователи из Федерального университета Сан-Паулу изучили грибок Sporothrix brasiliensis и описали его в статье для научного журнала Micology, сообщает портал SciTechDaily.
Эпидемия споротрихоза, которая началась в Рио-де-Жанейро в конце 1990-х годов, стала самой крупной и затяжной в мире. Ключевым источником заражения являются кошки, которые передают его через царапины и укусы.
Споротрихоз поражает в первую очередь кожу и лимфатическую систему, а в тяжелых случаях — внутренние органы зараженного. Заболевание вызывается грибками рода Sporothrix, из которых Sporothrix brasiliensis считается наиболее опасным. Он отличается высокой патогенностью, контагиозностью и устойчивостью к лекарствам.
Новое исследование ученых из Федерального университета Сан-Паулу показало, что грибок мутирует намного быстрее, чем считалось ранее. Специалисты проанализировали 104 образца и нашли 79 уникальных вариантов гена, связанного с выработкой антигена Gp60−70. Это говорит о том, что возбудитель эволюционирует с огромной скоростью.
По предположению исследователей, распространению инфекции способствует городская экология. Триггерами мутации грибков Sporothrix могут быть распространенные в городах вещества вроде бензола, толуола и полициклических ароматических углеводородов. Сам грибок с легкостью адаптируется к изменяющейся среде.
Ситуацию усугубляют большое количество бездомных кошек и слабо развитая ветеринарная система. В итоге массовое заражение животных приводит к стремительному распространению болезни среди людей.
В январе редкий случай инфицирования человека вирусом птичьего гриппа H5N1 был зафиксирован в регионе Уэст-Мидлендс и подтвержден агентством по охране здоровья Великобритании (UKHSA). Заражение произошло на ферме в результате длительного контакта с инфицированными птицами. Пациент находится в стабильном состоянии и помещен в отделение инфекционных заболеваний высокой степени риска. Вирус принадлежит к штамму DI.2, который циркулирует среди птиц в Великобритании.
Эксперты отмечают, что риск для широкой общественности остается крайне низким. Контактировавшие с пациентом лица были проверены на наличие вируса, а людям с повышенным риском было предложено пройти профилактическую противовирусную терапию.