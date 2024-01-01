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00:39 (мск), источник: Известия

Ученые изучили путь выброса плазмы на Солнце и его связь с космической погодой

Исследователи из Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) СО РАН первыми в мире смогли в подробностях изучить развитие теплообменных процессов внутри протуберанца (выброса раскаленной плазмы), удаляющегося от Солнца.

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Источник: NASA

Ученым удалось изучить путь солнечного вещества на расстоянии до одного радиуса звезды, то есть около 700 тыс. км. За это время объем выброшенной массы увеличился в сотни раз.

Высокое разрешение наблюдений специалистам обеспечил сибирский радиогелиограф — мегаустановка из 526 антенн, которые позволяют «разглядеть» Солнце в разных частотах радиоволн. Этот инструмент для астрофизических исследований считается лучшим в мире в своем классе.

«Открытие заключается в том, что мы обнаружили выделение тепловой энергии внутри расширяющегося шара плазмы и установили главную причину этого феномена — электрические токи, которые протекают внутри протуберанца. Похожее явление происходит при нагревании проводов», — пояснил один из авторов открытия, главный научный сотрудник ИСЗФ Аркадий Уралов.

Дальше остается просто предположить, что подобным образом осуществляется разогрев и остальных частей солнечной короны, добавил ученый.

По мнению ученых, изучение подобных явлений поможет прогнозировать скорости частиц в космическом пространстве и их воздействие на магнитосферу планеты.

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