Ученые изучили путь выброса плазмы на Солнце и его связь с космической погодой

Ученым удалось изучить путь солнечного вещества на расстоянии до одного радиуса звезды, то есть около 700 тыс. км. За это время объем выброшенной массы увеличился в сотни раз.

Высокое разрешение наблюдений специалистам обеспечил сибирский радиогелиограф — мегаустановка из 526 антенн, которые позволяют «разглядеть» Солнце в разных частотах радиоволн. Этот инструмент для астрофизических исследований считается лучшим в мире в своем классе.

«Открытие заключается в том, что мы обнаружили выделение тепловой энергии внутри расширяющегося шара плазмы и установили главную причину этого феномена — электрические токи, которые протекают внутри протуберанца. Похожее явление происходит при нагревании проводов», — пояснил один из авторов открытия, главный научный сотрудник ИСЗФ Аркадий Уралов.

Дальше остается просто предположить, что подобным образом осуществляется разогрев и остальных частей солнечной короны, добавил ученый.