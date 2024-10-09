Ученые изучили морщины слонов и сделали ряд открытий

Кроме морщин, помогают определить сторону еще и усы. Да, у слонов есть «усы» — точнее, чувствительные волоски на конце хобота. У слона-левши слева они будут длиннее, а справа короче, потому что чаще обтесываются об землю. Соавтор исследования Майкл Брехт объясняет, что по усикам понять предпочитаемую сторону у слона даже проще, потому что морщинки совсем маленькие.