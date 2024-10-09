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Ученые изучили морщины слонов и сделали ряд открытий

Например, они доказали, что бывают слоны-левши.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2023

Применительно к человеку понятие «левша» очевидное: основной рукой у него является не правая, а левая. Но если речь идет о слоне, который все делает хоботом — неужели он тоже может быть левшой? Ученые выяснили, что действительно может: некоторые слоны сворачивают хобот вправо, а другие — влево.

Как объясняет The Guardian, выявить это помогают морщины на носу: в какую сторону хобот чаще сгибается, с той и морщин больше. В отличие от людей, у слонов предпочтения стороны делятся примерно 50/50.

Кроме морщин, помогают определить сторону еще и усы. Да, у слонов есть «усы» — точнее, чувствительные волоски на конце хобота. У слона-левши слева они будут длиннее, а справа короче, потому что чаще обтесываются об землю. Соавтор исследования Майкл Брехт объясняет, что по усикам понять предпочитаемую сторону у слона даже проще, потому что морщинки совсем маленькие.

Это не единственное открытие, сделанное командой ученых, исследовавших морщины слонов.

Они также убедились, что чем ближе к концу хобота, тем меньше расстояние между морщинками на нем (что логично следует из градуса изгиба), а еще что азиатские слоны в целом более морщинистые, чем их африканские собратья.

Морщины на хоботе слона имеют не просто эстетический эффект. За счет складок кожа хобота гораздо эластичнее и позволяет сильнее его выгибать. Это помогает объяснить, почему у азиатских слонов более морщинистые хоботы, чем у африканских.

Дело в том, что два вида слонов различаются не только размером ушей. на кончике хобота африканских слонов есть два пальцевидных нароста, которыми они могут хватать небольшие предметы. У азиатских слонов такой нарост только один, и им приходится обвивать хобот вокруг предмета, чтобы схватить его — поэтому хобот должен быть гибче.

Морщины на хоботе появляются у слонов еще в утробе матери, между 80-м и 150-м днями формирования зародыша. После этого новые морщины почти не появляются — поэтому, вполне возможно, предпочтения правой или левой стороны тоже закладываются в слоненка еще в утробе матери.

Брехт объясняет, что хобот — удивительный орган, который очень точно управляется сигналами мозга. Единственное, с чем его можно сравнить по функциональности и сложности выполняемых действий — руки у человека и приматов.

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