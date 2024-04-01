Ученые изучили контейнер с молоком 117-летней выдержки. Что выяснилось

Ученые вскрыли капсулы времени с цельным сухим молоком 117-летней выдержки и исследовали содержимое. Оно было перевезено в период антарктической экспедиции сэра Эрнеста Шеклтона (британский исследователь Арктики и Южной Атлантики, гидрограф.) в начале XX века, результаты научной работы опубликованы в журнале Journal of Dairy Science.
Сухое цельное молоко, произведенное в Новой Зеландии в 1907 году, было отправлено на Антарктический континент в составе Британской антарктической экспедиции в период с 1907 по 1909 год, поясняется в релизе на EeurekАlert. Порошок хранился в Антарктиде, столетие спустя во время проекта восстановления Фонда антарктического наследия был обнаружен один оставшийся контейнер сухого цельного молока марки Defiance. Он находился в бывшем базовом лагере британцев. Поскольку большую часть времени молоко было или в сухом или в замороженном состоянии, оно вполне хорошо сохранилось.
«Возможно, это наиболее хорошо сохранившийся образец, произведенный в первые годы коммерческого выпуска сухого молока. Находка дает нам уникальный шанс понять сходства и различия между продукцией, высушенной более 100 лет назад, и современными аналогами», — пояснил химик Скелте Г. Анема.
До того, как придумали вакуумное выпаривание, в начале XX века сухое молоко делали с помощью процесса роликовой сушки: кипящее молоко заливалось между двумя вращающимися цилиндрами, нагретыми паром, так что вода испарялась, оставляя тонкий лист сухого молока, который нужно было размолоть и просеять.
Несмотря на более чем столетнюю разницу между современным образцом молока и находки из Антарктиды, состав основных питательных компонентов в сухом продукте кардинально не изменился.
Отличие в высоком уровне свинца, олова, железа и других микроэлементов, обнаруженных в сухом цельном молоке Шеклтона. Исследователи полагают, что вещества попали в состав порошка из упаковочной тары и воды, которая использовалась тогда.
«Эти проблемы были практически устранены в современных сухих молочных продуктах благодаря использованию нержавеющей стали и качественному водоснабжению», — подчеркнул доктор Анема.
Недавно на антарктической станции «Восток» собрали урожай огурцов. За 60 дней выросло 16,5 кг овощей. Результат — 99 кг с квадратного метра за год при формировании длины стеблей 2 м -сопоставим или превышает таковые в передовых современных теплицах с регулируемыми условиями и досветкой искусственным светом. В них с растений с длиной стеблей 4 м собирают за год 90−213 кг плодов огурца с 1 кв. м, пояснили ученые. Часть урожая исследователи съели, разнообразив овощами свой рацион, остальное отправили в лабораторию для подробного изучения.