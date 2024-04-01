Ученые изучили контейнер с молоком 117-летней выдержки. Что выяснилось

Сухое цельное молоко, произведенное в Новой Зеландии в 1907 году, было отправлено на Антарктический континент в составе Британской антарктической экспедиции в период с 1907 по 1909 год, поясняется в релизе на EeurekАlert. Порошок хранился в Антарктиде, столетие спустя во время проекта восстановления Фонда антарктического наследия был обнаружен один оставшийся контейнер сухого цельного молока марки Defiance. Он находился в бывшем базовом лагере британцев. Поскольку большую часть времени молоко было или в сухом или в замороженном состоянии, оно вполне хорошо сохранилось.