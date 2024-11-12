Ученые изобрели квантовый кубик Рубика

Авторы отметили, что любую часть нового кубика можно решить за три хода, однако все его стороны могут как двигаться, так и не двигаться. Помимо прочего, команда сократила количество очевидных возможных ходов всего до двух: поворот по оси z и поворот по оси x. Другие ходы можно построить с помощью различных комбинаций из них.