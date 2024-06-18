Ученые изобрели цемент, способный вырабатывать электричество

Это огромный шаг на пути к экологичной электроэнергии: такой материал дешевле и проще изготавливать, чем привычные батарейки. Литий, необходимый для литий-ионных батареек, тоже оставляет очень большой углеродный след, а еще его не так много на планете — в то время как цемент, хоть обычный, хоть инновационный, можно производить в почти бесконечных количествах.