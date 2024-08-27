Ученые из Университета Флориды придумали, как сварить самое вкусное пиво во Вселенной

Представим себе такую ситуацию. Заходят как-то в бар ученые из Университета Флориды и Института пищевых и сельскохозяйственных наук. И через пару часов понимают, что изрядно надрались, но ни одно пиво так и не впечатлило их своими вкусовыми качествами. Так все обстояло или иначе, на следующий день они собрались в лаборатории, чтобы придумать, как улучшить качество пива. И ведь придумали!
В основу своей работы исследователи положили мысль о том, что для многих продуктов питания важным процессом является ферментация. Пиво, хлеб, йогурты, комбуча и, конечно же, пиво — нигде без ферментации не обойтись. Пиво стоит в этой продуктовой корзине особняком: его варят уже тысячу лет, и за это время сложились свои несокрушимые традиции и непоколебимые рецепты пивоварения. На этом этапе специалисты кафедры пищевых наук вспомнили, что в космосе научились уже и картошку жарить, и салат выращивать, и эти продукты порой получаются полезнее и вкуснее земных собратьев. Так почему же нельзя провернуть что-то похожее с пивом?
Таким образом, считают исследователи, они положили начало увлекательной и трудоемкой работе, результатом которого в конце концов может стать самое вкусное пиво во Вселенной. Главное, не перепутать его потом с самым крепким пивом в мире, которое, судя по отзывам, хуже змеиного яда.