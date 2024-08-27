Ученые из Университета Флориды придумали, как сварить самое вкусное пиво во Вселенной

В основу своей работы исследователи положили мысль о том, что для многих продуктов питания важным процессом является ферментация. Пиво, хлеб, йогурты, комбуча и, конечно же, пиво — нигде без ферментации не обойтись. Пиво стоит в этой продуктовой корзине особняком: его варят уже тысячу лет, и за это время сложились свои несокрушимые традиции и непоколебимые рецепты пивоварения. На этом этапе специалисты кафедры пищевых наук вспомнили, что в космосе научились уже и картошку жарить, и салат выращивать, и эти продукты порой получаются полезнее и вкуснее земных собратьев. Так почему же нельзя провернуть что-то похожее с пивом?