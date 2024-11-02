Ученые из Танзании привлекли к борьбе с контрабандой гигантских крыс

В первую команду вошло 11 крыс. Их обучили отличать нужные запахи от всех остальных, указывать носом на обнаруженный груз и выделять незаконный товар, который часто маскируют пахучими веществами: чистящим порошком или кофейными зернами. Кроме того, важно, чтобы крысы не забывали усвоенные уроки в течение нескольких месяцев, и помнили, что они должны искать.