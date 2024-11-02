Ученые из Танзании привлекли к борьбе с контрабандой гигантских крыс

Теперь «крыса из погранслужбы» — не ругательство, а прямое наименование для целого отряда грызунов, который получил работу в правоохранительных органах Танзании.
Про новобранцев рассказал портал IFLScience. Новые сотрудники будут помогать вынюхивать незаконно добытые части животных, которыми торгуют местные браконьеры.
Речь идет не о каких попало грызунах: вербуют только гамбийских крыс. Это особо крупный вид крыс: взрослые особи достигают 90 см в длину. Кроме того, они хорошо поддаются дрессировке и обладают выдающимся даже среди крыс обонянием.
Причина эксперимента — растущее беспокойство специалистов по поводу черного рынка охотничьих трофеев и дороговизна других способов борьбы со злоумышленниками.
А еще крысы успешно проникают в труднодоступные места, поэтому они — идеальный противник для браконьеров. В прошлом эту породу грызунов уже использовали для поиска наркотиков и даже болезнетворных бактерий, вызывающих туберкулез.
Теперь же им придется разыскивать слоновую кость, рога носорогов, африканское розовое дерево и особенно чешую панголинов: как утверждают эксперты, на черном рынке частей животных сейчас это самый ходовой товар.
В первую команду вошло 11 крыс. Их обучили отличать нужные запахи от всех остальных, указывать носом на обнаруженный груз и выделять незаконный товар, который часто маскируют пахучими веществами: чистящим порошком или кофейными зернами. Кроме того, важно, чтобы крысы не забывали усвоенные уроки в течение нескольких месяцев, и помнили, что они должны искать.
Восемь крыс из первого отряда прошли обучение успешно — на выпускном экзамене они выделили 4 нужных предмета среди 146 посторонних. Отряд получил название «Крысы-герои» (HEROrats).
Впрочем, о гарантированном успехе говорить рано: пока что крысы оперировали только в лабораторных устройствах и не участвовали в полевых задержаниях. Но команда уверена, что зверьков ждет успех — каждой крысе уже выдали форменный жилетик яркой раскраски.
Жилеты экипированы небольшим шариком, который издает звук, если на него нажать. Крысы обучены жать на шарик в случае обнаружения нелегального груза, чтобы оповещать коллег-людей. Скоро они приступят к работе в аэропорте в столице Танзании Дар-эс-Салааме. Кроме того, авторы эксперимента похвастались CNN, что крысами уже заинтересовались погранслужбы Франции и Сингапура.
Теперь можно ждать, когда службы охраны правопорядка начнут внедрять в преступные организации настоящих кротов вместо фигуральных — или, например, привлекут к работе голых землекопов, у этих зверьков тоже есть немало удивительных особенностей.