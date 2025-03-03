Ученые из России открыли новый вирус для борьбы с туберкулезом

Это первый бактериофаг, найденный на территории России, и его открытие может стать основой для создания нового препарата против туберкулеза, как сообщили Известиям в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского.
Бактериальные инфекции остаются одной из главных причин смертности в мире, особенно с учетом роста штаммов, устойчивых к антибиотикам. Для некоторых форм туберкулеза вероятность успешного лечения не превышает 68%. Фаготерапия, метод, при котором бактерии заражаются вирусами — бактериофагами, может стать альтернативой традиционным антибиотикам.
Микобактериофаги, такие как Vic9, проникают в клетки бактерий, разрушают их изнутри и размножаются, что делает их безопасными для человеческого организма. Исследователи выделили Vic9 из образцов почвы, используя бактерию Mycobacterium smegmatis, которая безопасна для человека и генетически близка к возбудителю туберкулеза.
С помощью электронного микроскопа ученые изучили структуру Vic9 и его способность убивать различные микобактерии. Геном фага был расшифрован и показал, что он принадлежит к группе, ранее не обнаруженной в Евразии. Эксперты подчеркивают, что выделение Vic9 — это важный шаг в поиске новых методов борьбы с бактериальными инфекциями, особенно на фоне растущей антибиотикорезистентности. Однако для создания эффективного препарата необходимо провести дополнительные исследования.
Результаты работы, поддержанной Российским научным фондом, опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology. Отмечается, что это открытие может стать отправной точкой для новых подходов в лечении туберкулеза и других опасных заболеваний, вызванных микобактериями.
Ранее сообщалось, что первая вакцина против онкозаболеваний может появиться на российском рынке уже через 2,5 года. Она предназначена для лечения заболевших пациентов и будет использоваться после операции.