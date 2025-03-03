Ученые из России открыли новый вирус для борьбы с туберкулезом

С помощью электронного микроскопа ученые изучили структуру Vic9 и его способность убивать различные микобактерии. Геном фага был расшифрован и показал, что он принадлежит к группе, ранее не обнаруженной в Евразии. Эксперты подчеркивают, что выделение Vic9 — это важный шаг в поиске новых методов борьбы с бактериальными инфекциями, особенно на фоне растущей антибиотикорезистентности. Однако для создания эффективного препарата необходимо провести дополнительные исследования.