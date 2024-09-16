Ученые из NASA выяснили, почему на Марсе постоянно появляются жуткие «пауки»

На Марсе настолько холодно, что углекислый газ замерзает, превращаясь в лед. А на Земле такое не происходит. У углекислого газа нет жидкого состояния, и при нагревании он сразу превращается в газ в процессе сублимации (перехода вещества из твердого состояния сразу в парообразное). Ученые из NASA считают, что именно это является причиной появления «пауков» на Марсе.