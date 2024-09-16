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Ученые из NASA выяснили, почему на Марсе постоянно появляются жуткие «пауки»

Конечно, это не настоящие пауки, а геологические особенности поверхности планеты в виде темных пятен с отростками, состоящие из пыли, которые напоминают этих насекомых.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: NASA

Такие явления наблюдают только весной в южном полярном регионе Марса. Как именно возникают эти загадочные формы, раньше было загадкой. Теперь же ученые из NASA выяснили, что происходит на Марсе. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Planetary Science Journal, пишет ScienceAlert.

На Марсе настолько холодно, что углекислый газ замерзает, превращаясь в лед. А на Земле такое не происходит. У углекислого газа нет жидкого состояния, и при нагревании он сразу превращается в газ в процессе сублимации (перехода вещества из твердого состояния сразу в парообразное). Ученые из NASA считают, что именно это является причиной появления «пауков» на Марсе.

Во время холодной зимы на Красной планете углекислый газ из атмосферы замерзает на поверхности. Весной с повышением температуры получившийся из углекислого газа лед возвращается в газообразное состояние.

Это происходит изнутри замороженных залежей, когда более темная марсианская грязь внизу поглощает тепло и задерживает сублимированный газ под ледяными плитами наверху.

Газу некуда деться, давление растет, в итоге лед трескается с небольшими взрывами. Углекислый газ вырывается через трещины и выносит темную пыль. В итоге на поверхности планеты остаются темные пятна с отростками в виде пауков.

Ученые воспроизвели этот процесс в специальной камере, где были созданы температура и давление, как на Марсе. При этом использовалась имитация марсианской почвы. Сначала ее охладили в жидком азоте. Затем в камеру направили углекислый газ, где он замерз на поверхности почвы.

Потом, когда накопилось много углекислого газа, исследователи нагрели камеру. В результате лед взорвался, и возникла та же паукообразная форма, которую можно увидеть на Марсе.

Красная планета удивила человечество не только появлением «пауков». Так, недавно на ее поверхности обнаружили «смайлик».