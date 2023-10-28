Ученые из Франции улучшили здоровье кишечника мышей с помощью дрожжей из сыра

ТАСС, 26 октября. Французские микробиологи выяснили, что воспаления в кишечнике, связанные с болезнью Крона и язвенным колитом, можно подавить при помощи двух видов дрожжей, применяющихся при производстве сыра. Об этом сообщила пресс-служба Американского общества микробиологии (ASM). Работа опубликована в четверг в журнале mSystems.

«Эти два вида дрожжей, Cyberlindnera jadinii и Kluyveromyces lactis, ранее не связывались с какими-то благотворными эффектами. Конечно, нам еще предстоит подтвердить их положительное воздействие на кишечник человека, однако само по себе открытие у них подобных свойств является многообещающим событием», — заявил старший научный сотрудник Института изучения пищевой микробиологии (MICALIS) Матиас Ришар, чьи слова приводит пресс-служба ASM.

Ришар и его коллеги изучили свойства большого числа дрожжей и других грибков, которые применяются при производстве сыра, мясных закусок, вина и других ферментированных продуктов. Ученые предположили, что некоторые из этих грибков способны благотворно воздействовать на микробиом кишечника при болезни Крона, язвенном колите и прочих хронических воспалительных заболеваниях.

Для получения более точных сведений исследователи выбрали пять штаммов пищевых дрожжей с потенциальными противовоспалительными свойствами. Их действие проверили в опытах на культурах клеток человеческого кишечника и на мышах с хроническими воспалительными заболеваниями кишечника. Эти опыты указали на наличие благотворных свойств у двух видов пищевых дрожжей — Cyberlindnera jadinii и Kluyveromyces lactis.

Оба этих грибка, как отмечают ученые, широко используются при ферментации молочных продуктов и изготовлении сыров. При этом в прошлом биологи не обнаруживали у них полезных для здоровья человека характеристик. Проведенные Ришаром и его коллегами опыты на мышах показали, что добавление этих двух видов дрожжей в пищу грызунов с язвенным колитом привело к нормализации их микробиома и подавлению воспалительных процессов.