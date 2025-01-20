Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые из ESA показали, как звучат магнитные бури. Видео

Эксперты из Европейского космического агентства на протяжении нескольких лет записывали, как звучат вспышки на Солнце. Недавно ученые объединили полученные звуки и поделились видео с открытием.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало видео, на котором запечатлены звуки от крупных солнечных вспышек, произошедших за последние три года. Чтобы получить такую информацию, ученые использовали данные зонда Solar Orbiter, — пишет Space.

Solar Orbiter (SolO) — автоматический космический аппарат для исследования Солнца, разработанный ESA при участии NASA.

Сообщается, что эксперты также использовали прибор для получения изображений в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне (EUI). Это позволило наглядно продемонстрировать соотношение масштаба солнечной вспышки и ее звучания.

На видео можно заметить, что самые резкие звуки — в конце. Это связано с тем, что в 2024 году наступил пик активности Солнца в 11-летнем цикле.

Ранее рассказывали, какими бывают магнитные бури, а заодно — публиковали график геомагнитной активности на январь 2025 года.