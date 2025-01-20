Ученые из ESA показали, как звучат магнитные бури. Видео

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало видео, на котором запечатлены звуки от крупных солнечных вспышек, произошедших за последние три года. Чтобы получить такую информацию, ученые использовали данные зонда Solar Orbiter, — пишет Space.
Solar Orbiter (SolO) — автоматический космический аппарат для исследования Солнца, разработанный ESA при участии NASA.
Сообщается, что эксперты также использовали прибор для получения изображений в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне (EUI). Это позволило наглядно продемонстрировать соотношение масштаба солнечной вспышки и ее звучания.
На видео можно заметить, что самые резкие звуки — в конце. Это связано с тем, что в 2024 году наступил пик активности Солнца в 11-летнем цикле.
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