Ученые: хвастовство своим стрессом вызывает неприязнь у коллег

Участники эксперимента оценили этого человека как значительно менее привлекательного и менее компетентного, чем те, кто отмечал, что работа была напряженной или что конференция и вовсе прошла хорошо. Участники также заявили, что они с меньшей вероятностью помогут коллеге, который жалуется на усталость, если они будут перегружены на работе.