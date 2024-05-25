Ученые: хвастовство своим стрессом вызывает неприязнь у коллег

Рабочие процессы нередко приводят к стрессу, но некоторые делают из своей усталости целый культ. Такие люди как будто выносят напоказ свою измотанность и намеренно акцентируют на этом внимание. Новое исследование показало, что люди, которые хвастаются уровнем стресса, кажутся менее компетентными и приятными для своих коллег.
В эксперименте приняли участие 360 человек: ученые предложили им оценить заявления коллег, которые только что вернулись с конференции. Респондентам нужно было определить, насколько коллега показался им привлекательным и компетентным, а также решить, помогли бы они ему в случае необходимости или нет.
Тот коллега, который хвастался стрессом, описал прошедшую конференцию так: «Это меня добило. Я уже и так был напряжен до предела, вы понятия не имеете, какой стресс я испытываю».
Участники эксперимента оценили этого человека как значительно менее привлекательного и менее компетентного, чем те, кто отмечал, что работа была напряженной или что конференция и вовсе прошла хорошо. Участники также заявили, что они с меньшей вероятностью помогут коллеге, который жалуется на усталость, если они будут перегружены на работе.
Команда ученых получила аналогичные результаты при опросе еще 218 сотрудников. Исследователи обнаружили, что сотрудники, которые часто общаются с хвастливыми коллегами, часто сообщают о более высоком уровне стресса и выгорания.
Хвастовство стрессом создает ощущение, что хронический высокий уровень усталости является нормальной частью работы, но это не так.
Но люди, которые мимоходом обсуждали уровень своего стресса, или сотрудники, которых считали находящимися в стрессе, не вызывали такой неприязни со стороны своих коллег. Наоборот, если человек уставший и молчит об этом, он считается более компетентным.
Поэтому следует дважды подумать, прежде чем хвастаться своей большой рабочей нагрузкой или перегруженным графиком.
О виде стресса, который безжалостно губит здоровье людей старше 50 лет, читайте в этой публикации Vokrugsveta.ru.