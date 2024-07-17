Ученые хотят вылить в океан тысячи литров химикатов

Климатический кризис сейчас не кажется чем-то далеким. Планета уже столкнулась с мощнейшими волнами тепла, длительными периодами засухи и множеством крупных лесных пожаров. Ситуация будет лишь усугубляться, если люди не смогут сдержать глобальное закипание планеты. Чтобы спасти ее от кризиса, ученые рассматривают множество сценариев.