Ученые хотят вылить в океан тысячи литров химикатов

Климатический кризис сейчас не кажется чем-то далеким. Планета уже столкнулась с мощнейшими волнами тепла, длительными периодами засухи и множеством крупных лесных пожаров. Ситуация будет лишь усугубляться, если люди не смогут сдержать глобальное закипание планеты. Чтобы спасти ее от кризиса, ученые рассматривают множество сценариев.
Новый план исследователей предлагает сброс 25 000 литров гидроксида натрия, также известного как каустическая сода или щелок, в океан у побережья Кейп-Кода. Команда из Океанографического института Вудс-Хоул считает, что это поможет замедлить изменение климата на Земле, пишет Futurism.
Ученые намерены увеличить способность океана поглощать углекислый газ из воздуха, разбавляя в воде простые химические вещества. Этот процесс также известен как повышение щелочности океана (OAE).
Исследователи уверяют, что химикаты не окажут длительного негативного воздействия на жизнь морских обитателей. Они уже подали заявку в Агентство по охране окружающей среды на получение федерального разрешения на проведение эксперимента.
Команда ученых надеется получить одобрение и приступить к исследованиям уже в следующем году.
Отметим, эксперты считают, что необычный план может столкнуться с серьезными препятствиями, причем не только со стороны регулирующих органов США, но и рыбацких сообществ, а также защитников окружающей среды.
Добавим, другие исследователи тоже рассматривают разные способы решить проблему климатического кризиса планеты. Некоторые из них предлагают выброс аэрозольных частиц в стратосферу, которые бы замедлили нагрев планеты. Другие стремятся замедлить снижение способности океанов поглощать антропогенные выбросы CO2.
Ранее эксперты предупредили, что глобальное потепление снизит выживаемость эмбрионов акул при нересте почти в восемь раз.
Айгуль Сабитова