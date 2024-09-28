Ученые хотят увеличить длительность всех авиаперелетов на один час

Исследователи из Кембриджского университета объявили о плане, который к 2050 году сможет привести авиационную промышленность к нулевым выбросам углерода. Однако есть загвоздка — провести в полете предстоит более длительное время.
«Смелая» мера замедлит скорость полета на колоссальные 15%, добавив около 50 минут времени в пути к каждому рейсу. Согласно исследованию, предложение на 5−7% сократит сжигание топлива и на 4% уменьшит вклад промышленности в общее изменение климата. По прогнозам, к 2050 году эти меры помогут снизить использование топлива вдвое.
Эксперты предположили, что более длительные рейсы получится компенсировать эффективно организованными аэропортами с меньшим количеством задержек и отмен полетов — идея, которая, несомненно, особенно привлекательна для путешественников по всему миру. Исследовательская группа предполагает, что более качественные самолеты также могли бы помочь клиентам авиакомпаний. Для достижения этих целей профессор Роб Миллер из Кембриджской лаборатории Уиттла предложил системно изменить процесс авиации.
Авиакомпании не могут сделать это в одиночку, как и производители воздушных судов или аэропорты. Но такая инициатива может быть трудно достижима в данный момент, отметил он.
«Дело не в том, что кто-то не хочет этого, просто сложность системы делает это очень трудным. Авиация находится на переломном моменте, как и автомобильная промышленность в конце 2000-х годов», — добавил Миллер.