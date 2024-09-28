Ученые хотят увеличить длительность всех авиаперелетов на один час

Эксперты предположили, что более длительные рейсы получится компенсировать эффективно организованными аэропортами с меньшим количеством задержек и отмен полетов — идея, которая, несомненно, особенно привлекательна для путешественников по всему миру. Исследовательская группа предполагает, что более качественные самолеты также могли бы помочь клиентам авиакомпаний. Для достижения этих целей профессор Роб Миллер из Кембриджской лаборатории Уиттла предложил системно изменить процесс авиации.