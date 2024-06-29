Ученые хотят перевоспитывать преступников с помощью воспоминаний их жертв

Что можно предсказать уже сейчас, так это количество проблем, с которым столкнется воплощение этой концепции в жизнь, учитывая, что в каждой стране есть свое законодательство. К примеру, недавно в Алжире человека осудили за то, что он обнимал людей, распространяя любовь.