Ученые хотят перевоспитывать преступников с помощью воспоминаний их жертв

Йеменский молекулярный биолог Хашем Аль-Гайли предложил концепцию тюрьмы будущего, в которой срок нужно отбывать считанные минуты, а наказание будет происходить у человека в голове.
Шлем виртуальной реальности воспроизведет сцену преступления, а вживляемый в мозг имплант добавит к ней чувства сожаления или раскаяния — на случай, если человек не способен испытывать их сам.
Хашем уверен, что такой терапевтический курс окажет ошеломляющий эффект на преступника, и долгое тюремное заключение, в течение которого полагается размышлять о содеянном, в итоге не понадобится. Воспоминания будут правдоподобными и генерироваться в реальном времени с помощью искусственного интеллекта.
Автор метода уверяет, что за несколько минут такого воздействия преступнику покажется, что прошли годы. Суровость и интенсивность воспоминаний будет варьироваться в зависимости от тяжести совершенного преступления. Все это очень напоминает сюжет серии «Белое рождество» сериала о технологиях «Черное зеркало».
Чтобы устройство сработало, преступникам будут сканировать мозг и выявлять его активные зоны, а затем имплант с помощью созданной карты сможет точно подбирать необходимые импульсы. Автор утверждает, что система сможет воссоздавать даже тактильные ощущения пострадавшего от толчков и ударов, чтобы заставить преступника прочувствовать всю боль его жертвы.
Хашем опубликовал видеоролик, демонстрирующий, как может выглядеть такая тюрьма будущего — преступники в специальных капсулах будут забывать, что попали в программу реабилитации, и воспоминания жертв полностью вытеснят реальную жизнь заключенных. Вся информация об ощущениях (и жертвы, и преступника) будет охраняться законом о защите персональных данных.
Такой подход продиктован серьезными экономическими причинами: только в тюрьмах США сейчас находится 1,7 миллиона заключенных. И даже, если новая разработка потребует сотен миллионов долларов, это будет оправданно, ведь сегодня они уже тратятся на содержание преступников, поддержку зданий и зарплаты сотрудникам тюремной системы.
Кроме того, эффективность тюрем тоже все чаще ставится под вопрос: как пишет газета Daily Mail, только в 2021 году вышло около ста исследований, подтверждающих, что содержание человека за решеткой не снижает шанс повторного преступления.
Что можно предсказать уже сейчас, так это количество проблем, с которым столкнется воплощение этой концепции в жизнь, учитывая, что в каждой стране есть свое законодательство. К примеру, недавно в Алжире человека осудили за то, что он обнимал людей, распространяя любовь.
Георгий Мазуркевич