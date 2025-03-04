Ученые: «хитрый бамбук» контролирует гены панд и меняет их поведение

Панды всегда привлекали внимание людей своим внешним видом и поведением. Новое исследование показало, что в крови больших особей есть генетический материал бамбука, способный изменить пищевые привычки животных. Об этом пишет Live Science.
Так, ученые обнаружили в крови панд микроРНК (небольшие фрагменты генетической информации, играющие ключевую роль в переключении генов) из бамбука. Исследователи полагают, что эта микроРНК, или miRNA, может влиять на экспрессию генов.
Как рассказал соавтор исследования Фэн Ли, эксперт из Китайского западного педагогического университета, им с коллегами удалось показать, что микроРНК растительного происхождения есть в крови больших панд. Также ученые выяснили, что бамбук, который едят эти животные, действительно влияет на изменение пищевых привычек особей. Когда панды употребляют растение, они поглощают небольшие фрагменты генетического материала из него.
Исследователи изучили кровь семи панд, одна из которых была молодой. В результате ученые нашли 57 микроРНК, появившихся, возможно, из-за бамбуковой диеты.
Эксперты также выяснили, что эти miRNA влияют на экспрессию генов, связанных с пищевыми привычками животных, в том числе их вкусовыми и обонятельными сигналами, пищеварением и дофаминовыми путями, из-за которых некоторые процессы они воспринимают как приятные. Ученые предполагают, что эти бамбуковые микроРНК могли повлиять на пищевые предпочтения животных — из-за них бамбук казался им более привлекательным. При этом такие изменения, возможно, помогали пандам приспособиться к миру, где они питаются практически только этим растением.
Также команда выяснила, что эти микрочастицы РНК бамбука влияют на способность панд вынюхивать свежий бамбук и помогают им усваивать больше калорий из растения, в котором мало питательных веществ.
Вывод о том, что miRNA из растений способен так влиять на экспрессию генов животных, может помочь найти разные методы лечения как животных, так и людей. Предыдущие исследования, кстати, уже показывали, что микроРНК растений, которые мы потребляем, могут влиять на экспрессию генов у людей и млекопитающих. В конечном счете это значимо для регуляции иммунной активности (например, может повыситься устойчивость животных к болезням).
Поясним, что РНК — одноцепочечная молекула, состоящая из тех же молекулярных букв, что и наша ДНК. Она, в свою очередь, представляет собой двухцепочечную инструкцию, состоящую из отдельных генов, которые сообщают нашим клеткам, как производить определенные белки. МикроРНК — это крошечные фрагменты РНК, способные влиять на включение и отключение генов и на то, сколько их продуктов должно быть произведено.
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