Ученые: «хитрый бамбук» контролирует гены панд и меняет их поведение

Эксперты также выяснили, что эти miRNA влияют на экспрессию генов, связанных с пищевыми привычками животных, в том числе их вкусовыми и обонятельными сигналами, пищеварением и дофаминовыми путями, из-за которых некоторые процессы они воспринимают как приятные. Ученые предполагают, что эти бамбуковые микроРНК могли повлиять на пищевые предпочтения животных — из-за них бамбук казался им более привлекательным. При этом такие изменения, возможно, помогали пандам приспособиться к миру, где они питаются практически только этим растением.