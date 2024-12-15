Ученые готовят уникальное путешествие с антиматерией по Европе

Исследователи из Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) объявили о проведении уникального эксперимента, в рамках которого контейнер с антиматерией будет перемещён по всей территории Европы. Этот ценный материал, стоимость которого достигает триллионов долларов за грамм, производится только в специализированных лабораториях, таких как ЦЕРН, расположенный недалеко от Женевы.
Работа с антиматерией — это сложная задача. При контакте с обычной материей происходит аннигиляция, сопровождающаяся мощным электромагнитным излучением. Профессор Стефан Ульмер из ЦЕРН подчёркивает, что для безопасного хранения антиматерии необходимы сложные комбинации сильных электрических и магнитных полей.
Это очень затрудняет его перемещение, хотя мы уже близки к тому, чтобы совершить наше первое путешествие. Антиматерия может нам так много рассказать. Вот почему мы это делаем.
Ульмер утверждает, что первое в своём роде путешествие с использованием антиматерии может дать важные сведения о природе Вселенной. Цель исследования — понять, почему во Вселенной больше материи, чем антиматерии, хотя изначально, после Большого взрыва, их было поровну.
В основе проекта лежит идея, которая перекликается с сюжетом известного триллера Дэна Брауна «Ангелы и демоны». В книге речь идёт о похищении контейнера с антиматерией.
Однако учёные уверены, что вероятность взрыва минимальна, поскольку количество антиматерии, которое используется в эксперименте, недостаточно для того, чтобы вызвать катастрофические последствия.
Цель эксперимента — изучить различия между протонами и антипротонами. Это поможет понять, почему материя преобладает во Вселенной. Для проведения исследований в Университете Генриха Гейне в Дюссельдорфе были созданы специальные устройства для транспортировки антипротонов.
Кристиан Сморра, руководитель проекта по транспортировке, сообщил, что в будущем планируется отправить образцы в различные европейские лаборатории.