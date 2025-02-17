Ученые: египетские мумии довольно приятно пахнут

Эксперты в ходе исследования субъективно оценивали ароматы и провели научный анализ. Ученые детально описали сочетание запахов с точки зрения их интенсивности и качества. Затем они определили происхождение «парфюма» при помощи специального устройства — газового хроматографа. Анализ показал, что отдельные молекулы запаха происходят из самих тел, другие — из саркофагов и тканей.