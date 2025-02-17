Ученые: египетские мумии довольно приятно пахнут

Работа ученых опубликована в Journal of the American Chemical Society. Чтобы исследовать запахи мумий, ведущий автор исследования, профессор из Университетского колледжа Лондона Матия Стрлич и его коллеги отправились в Каир. Там сотрудники Египетского музея предоставили им девять мумий.
Эксперты в ходе исследования субъективно оценивали ароматы и провели научный анализ. Ученые детально описали сочетание запахов с точки зрения их интенсивности и качества. Затем они определили происхождение «парфюма» при помощи специального устройства — газового хроматографа. Анализ показал, что отдельные молекулы запаха происходят из самих тел, другие — из саркофагов и тканей.
Как рассказал Али Абдельхалим, директор Египетского музея в Каире и соавтор исследования, мумификация была важной погребальной практикой, которую применяли для сохранения тела и души для загробной жизни посредством детального ритуала бальзамирования умершего с использованием масел, воска и бальзамов.
«Практика развивалась с течением времени, и определение различных методов и используемых материалов дает представление об эпохе, местоположении и социально-экономическом статусе человека, подвергавшегося мумификации», — отметил эксперт.
Аромат также был важной частью мумификации. Так, древние египтяне связывали приятные запахи с чистотой, с телами божеств.
«Запах мумифицированных тел на протяжении многих лет вызывал значительный интерес у экспертов и широкой публики, но до сих пор не проводилось ни одного комплексного химического и перцептивного научного исследования», — отметил Матия Стрлич.
Ученые полагают, что их работа может подтолкнуть музейные сообщества к использованию воссозданных «ароматов» в традиционных экспозициях.
Кстати, недавно в Таиланде черный маг пытался отправить клиентам мумии младенцев. Останки были обнаружены сотрудниками логистической компании во время плановой проверки посылок.