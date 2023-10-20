Ученые: Древний Египет был рассадником ядовитых змей

Ученые из Университета Бангор в Великобритании использовали древние тексты и новейшие технологии, чтобы узнать, какие ядовитые змеи и в каком количестве обитали на территории Древнего Египта. Об этом пишет Science Alert.

В распоряжении исследователей был древнеегипетский текст Бруклинский папирус, датируемый 660−330 годами до нашей эры. Считается, что он является копией гораздо более древнего документа. В нем перечисляются различные виды змей, известных в то время, а также последствия их укусов и методы лечения. В общей сложности описано 37 пресмыкающихся, записи о 13 из них утеряны со временем.

В ходе исследования ученые использовали статистическую модель, известную как моделирование климатической ниши. Технология реконструировала условия обитания вида, благодаря чему стало известно, в каких частях планеты есть необходимая среда обитания. Это было сделано, чтобы изучить, как со временем изменились ареалы различных африканских и восточно-средиземноморских змей.

Авторы сделали вывод, что климат Древнего Египта был более влажным, чем сейчас, что способствовало появлению разных видов змей, которые не встречаются там сегодня, в том числе черной мамбы, слоеной гадюки и бумсланга. Также моделирование показало, что 9 из 10 изучаемых видов когда-то жили на современной территории страны.

Считается, что многие змеи могли оккупировать южную и юго-восточную часть Древнего Египта. Другие могли поселиться в плодородной долине Нила северного побережья. Например, бумсланги, вероятно, существовали вдоль побережья Красного моря в местах, которые 4000 лет назад были частью страны.

В древнеегипетском тексте Бруклинского папируса описывается змея, которая, согласно документу, «похожа на перепелку и шипит как мехи ювелира». Под описание, говорят ученые, как раз подходит слоеная гадюка, которая сейчас встречается только к югу от Хартума в Судане и на севере Эритреи.

Таким образом исследование показало, что во времена фараонов в Египте было гораздо больше ядовитых змей, которые сегодня обитают в совершенно иных местах. Авторы работы отмечают, что моделирование древних ареалов обитания поможет изучить, как со временем менялась экосистема в результате перестройки климата.

Ранее ученые выяснили, что изменение климата ведет к масштабному расселению полевых мышей.