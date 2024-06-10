Ученый допустил полное исчезновение среднерусской пчелы

По ее данным, заражение пчел наземой церана происходит из-за бесконтрольного ввоза пчелопакетов из южных стран. «Но нельзя обвинять в этой проблеме эти страны, вопрос в другом — нет жесткого регламентированного контроля ввоза пчелопакетов. Есть всего лишь несколько компаний, имеющих необходимый сертификат для ввоза пчел в страну, но из-за коррупционных моментов много нелегальных завозов, так как в России есть спрос на пчелу, а значит, будет и предложение», — отметила собеседница.