Ученый допустил полное исчезновение среднерусской пчелы

«Да, действительно, среднерусская пчела под угрозой вымирания. Около 50% башкирских пчел уже заражены наземой церана (азиатский нематоз — ред.). Наша лаборатория имеет большой опыт в определении болезней медоносной пчелы. Мы знаем, что это достаточно опасное заболевание. Пасечники могут не сразу выявить состояние зараженной пчелы. Организм пчелы оказался уязвим к этому микроорганизму. Если будет так продолжаться, то лет через 10 среднерусская порода пчел может остаться маленькой популяцией где-то в башкирской тайге», — рассказала она.
По ее данным, заражение пчел наземой церана происходит из-за бесконтрольного ввоза пчелопакетов из южных стран. «Но нельзя обвинять в этой проблеме эти страны, вопрос в другом — нет жесткого регламентированного контроля ввоза пчелопакетов. Есть всего лишь несколько компаний, имеющих необходимый сертификат для ввоза пчел в страну, но из-за коррупционных моментов много нелегальных завозов, так как в России есть спрос на пчелу, а значит, будет и предложение», — отметила собеседница.
«Кроме того, сейчас пчелиный рынок захватили такие породы пчел, как карника и гибрид бакфаст. Пчеловодство сегодня приобрело рыночную направленность, в погоне за высоким урожаем меда пасечники покупают ранних пчел из южных регионов, где пчелы быстрее стартуют к весеннему медосбору и больше собирают мед. Однако при этом не учитывают, что климат у нас сложный, такие пчелы не всегда выдерживают длительную зимовку, провакативные потепления в холодное время года», — рассказала Салтыкова.
Ученые отмечают несколько причин вымирания пчел. Среди них и обработка полей пестицидами. «Я это называю аграрное бескультурье. В Башкирии еще и леса обрабатывают от шелкопряда, спасая липу и другие деревья от поедания насекомыми вредителями, часто не учитывая, как это скажется на полезных насекомых. Летом пчелы нещадно травятся пестицидами на полях, таким образом, могут пострадать медовые запасы. Пчелы погибают, а люди продолжают пополнять дефицит пчел завозными пчелосемьями», — отметила Салтыкова.
Она добавила, что проблему можно решить. «Недостаточно только принятия закона о защите пчел, необходимо оснастить ветеринарные службы современным оборудованием, чтобы определять состояние здоровья завозимых пчел, требовать от специалистов четкого исполнения поставленных задач. Многое зависит и от самих пчеловодов, необходимо соблюдать чистоту и гигиену на своих пасеках. Конечно же, необходимо, чтобы и Россельхознадзор быстро и четко реагировал на ввоз пчелопакетов», — добавила ученый.