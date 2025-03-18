Ученые доказали влияние соцсетей на реальную дружбу среди подростков

Ожидания от социальных сетей формируют дружеские отношения и конфликты у подростков. Это выяснилось в ходе исследования, проведенного учеными из Падуанского университета в Италии. Полученные результаты опубликованы в журнале Frontiers in Digital Health, а подробности привел ЕurekАlert.
Поддерживать связь с друзьями в Сети крайне важно для подростков, говорится в документе. Однако развитие онлайн-дружбы требует времени и почти постоянной доступности, что может вызвать так называемый цифровой стресс у детей. Так бывает, когда ожидания в социальных сетях не оправдываются. Например друг долго не отвечает на сообщение, хотя видно, что он активен в Сети, делится фото и публикациями. Это, в свою очередь, может привести к конфликтам между друзьями, считает автор работы Федерика Анджелини.
В исследовании приняли участие более 1100 молодых людей в возрасте от 13 до 18 лет, которые собирали данные о дружбе и использовании социальных сетей в двух временных точках с разницей в шесть месяцев.
Изучалось, насколько остро они ощущают потребность быть постоянно на связи, какие чувства испытывают (грусть, гнев или разочарование), когда обнаруживают, что друзья недоступны для них в социальных сетях. Оказалось, что в случае разочарования в социальных сетях, высока вероятность дальнейшей ссоры. Подростки чувствуют себя разочарованными отзывчивостью своих друзей в Сети. Неоправданные ожидания приводит к негативным эмоциям, которые могут вылиться в реальные конфликты.
«Визуальный контент позволяет подросткам видеть, чем занимаются их друзья в любой момент времени. Если подростки замечают, что их друзья активны в Сети или проводят время с другими, игнорируя их сообщения, они могут чувствовать себя отвергнутыми», — объяснила Анджелини.
Автор исследования полагает, что ключом к ситуации могут стать соблюдение подростками границ. Например, планирование «офлайн» времени или управление уведомлениями. Если это сделать в ходе обсуждения с друзьями, то можно уменьшить недопонимание.
«Умение принять тот факт, что не каждое сообщение требует немедленного ответа, может облегчить цифровой стресс, сохраняя при этом здоровую дружбу», — подчеркнула исследовательница.
В конце 2024 года правительство Австралии приняло закон, запрещающий детям младше 16 лет пользоваться социальными сетями. Это первый в мире случай, когда такой запрет получил статус закона. Теперь технологические гиганты должны принять меры, чтобы несовершеннолетние пользователи не имели доступа к платформам. Опрос YouGov показал, что 77% австралийцев поддерживают эту меру. По данным CNN, это самый жесткий ответ в мире на проблему использования соцсетей подростками.
В ноябре стало известно, что социальная сеть TikTok вводит новые ограничения для пользователей младше 18 лет. Подросткам запретят использовать меняющие внешность бьюти-фильтры. В компании заявили, что запрет вызван тем, что из-за фильтров молодые люди (особенно девочки) начинают критично относиться к своей внешности. Также компания объявила о планах запретить регистрацию на платформе детям до 13 лет.
В конце октября в Норвегии решили ужесточить запрет на использование соцсетей детьми. В стране действовал возрастной ценз, согласно которому дети могут пользоваться соцсетями только с 13 лет. Правительство решило поднять порог до 15 лет.