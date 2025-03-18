Ученые доказали влияние соцсетей на реальную дружбу среди подростков

Поддерживать связь с друзьями в Сети крайне важно для подростков, говорится в документе. Однако развитие онлайн-дружбы требует времени и почти постоянной доступности, что может вызвать так называемый цифровой стресс у детей. Так бывает, когда ожидания в социальных сетях не оправдываются. Например друг долго не отвечает на сообщение, хотя видно, что он активен в Сети, делится фото и публикациями. Это, в свою очередь, может привести к конфликтам между друзьями, считает автор работы Федерика Анджелини.