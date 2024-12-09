Ученые доказали влияние наклона виноградной лозы на качество вина

Уровень кислотности у сусла из винограда, обращенного к западу, был выше, чем у сусла из винограда, который рос, будучи обращенным на юг. В то время как сусло из винограда, обращенного к восточной стороне, наоборот, как правило имело пониженную кислотность. Ученые связывают это со снижением температуры в микроклимате грозди.