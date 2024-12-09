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Ученые доказали влияние наклона виноградной лозы на качество вина

Ученые из Центра исследования опустынивания в Валенсии, политехнического университета Валенсии и Университета Катании обнаружили, что наклон виноградной лозы влияет на состав винограда и качество сорта «бобаль». Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте международного общества виноградарства и энологии.

Источник: Unsplash / CC0

Исследование проводилось в течение двух сезонов на винограднике Vitis vinifera L. сорта «бобаль», расположенном в Валенсии, на востоке Испании.

«Бобаль» — это красный сорт, один из основных по посадкам в Испании. Большая его часть сосредоточена в регионе Ла-Манча, там он занимает 50 тыс. га.

О происхождении «бобаля» нет почти никаких данных. По одной из версий, родственниками «бобаля» являются столовые сорта винограда, благодаря чему у него достаточно крупные грозди. Некоторые достигают веса более 1 килограмма. Первые упоминания «бобаля» датируются XV веком.

Согласно результатам исследования, на винограднике с ориентацией рядов с севера на юг состав винограда и вина можно улучшить, наклонив побеги на 30 градусов с востока на запад. Как указывают ученые, наклон кроны влияет на лучевую нагрузку, физиологию лозы и метаболизм винограда, а следовательно, и на качество винограда и вина, получаемого из него.

При этом большое количество света в утренние часы приводит к снижению жизнеспособности лозы.

Уровень кислотности у сусла из винограда, обращенного к западу, был выше, чем у сусла из винограда, который рос, будучи обращенным на юг. В то время как сусло из винограда, обращенного к восточной стороне, наоборот, как правило имело пониженную кислотность. Ученые связывают это со снижением температуры в микроклимате грозди.

Кроме того, сусло из винограда, который рос, обращенный к западу, показало более высокую цветовую интенсивность, содержание антоцианов и полифенолов. Эти вина также имели более высокую титруемую кислотность и более низкий показатель pH, более высокие концентрации эфиров и высших спиртов.

Как резюмировали ученые, такой способ улучшает состав винограда и вина из него. По их данным, управление кроной путем наклона лоз с севера на запад может быть полезной техникой для адаптации винограда к изменениям климата.