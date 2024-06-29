Ученые доказали пользу популярного сока для похудения

Новое исследование греческих ученых показало, что лишние килограммы можно скинуть путем употребления апельсинового сока. Ещё один бонус соковой «диеты» — снижение риска сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.
В течение двух месяцев группа добровольцев ежедневно «принимала» апельсиновый сок промышленного производства, обогащенный витамином D3 и пробиотиками.
Работа, опубликованная в научном журнале «Nutrients», подтверждает, что ежедневные 250 мл сока за 30 минут до еды помогает снизить не только вес, но и долю жира в теле. В итоге у участников эксперимента снизился риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, даже если они придерживались несбалансированной диеты, отмечают исследователи.
В целом, апельсиновый сок является самым популярным в мире благодаря вкусовым качествам и доказанной пользе. Ежедневное употребление до 500 мл сока, согласно новой работе, положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, оказывает противовоспалительный и антиоксидантный эффект.
Авторы исследования подчеркивают, что напиток не может усугубить хронические заболевания при умеренном потреблении и полезен, несмотря на содержание природных сахаров.
В России апельсиновый сок по популярности уступает лишь яблочному. Такой сок содержит около 100% суточной потребности организма человека в витамине С. Калия, магния, меди и важных для сердца и сосудов фолатов в нем столько же, сколько и в целом фрукте.
В апельсиновом соке содержатся флавоноиды — вещества, обладающие мощным антиоксидантным воздействием. В частности, флавоноид гесперидин, содержание которого так высоко, что один стакан апельсинового сока может покрыть до двух третей суточной потребности человека в них.
Как рассказала «МК» вице-президент по качеству, стандартизации и техническому регулированию Союза производителей соков, воды и напитков Людмила Хомич, «содержание флавоноидов в порции апельсинового сока в два раза выше, чем в порции апельсина. Это связано с особенностями переработки апельсинов в сок. Также исследования показывают, что усваиваются полезные вещества из сока активнее, чем из фруктов».
Врач-диетолог НИИ Склифосовского, член экспертного совета Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова напоминает, что витамин D3 играет важную роль не только в минеральном обмене, но и участвует в метаболических процессах, усиливает врожденный иммунитет, стимулирует выработку антимикробных пептидов: «Комбинация витамина D3 с витамином С в апельсиновом соке снижает риск развития простудных и сердечно-сосудистых заболеваний, способствует поддержанию сил и энергии, а также обладает выраженной антиоксидантной активностью».
Тем временем, в мире разразился апельсиновый кризис. Ожидается, что в этом году урожай апельсинов в Бразилии из-за болезни цитрусовых снова снизится, что приведет к дефициту и удорожанию сока. Производители обдумывают возможность смешивать новый урожай с прошлогодним замороженным соком, а Международная ассоциация производителей фруктовых и овощных соков выступает за смягчение пищевых норм ООН, которое позволит добавлять в апельсиновый сок другие цитрусовые.