Ученые доказали пользу популярного сока для похудения

Как рассказала «МК» вице-президент по качеству, стандартизации и техническому регулированию Союза производителей соков, воды и напитков Людмила Хомич, «содержание флавоноидов в порции апельсинового сока в два раза выше, чем в порции апельсина. Это связано с особенностями переработки апельсинов в сок. Также исследования показывают, что усваиваются полезные вещества из сока активнее, чем из фруктов».