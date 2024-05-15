Ученые доказали пользу кетодиеты для психологического состояния человека

Кетогенная диета положительно сказывается на психическом и эмоциональном благополучии человека, который придерживается такого принципа питания. К такому выводу пришли ученые из Университета Нортумбрии (Northumbria University, Великобритания). Результатами исследования авторы поделились в журнале Nutrition.
Кетогенная диета (кетодиета) — режим питания с низким содержанием углеводов и высоким процентом жиров и белков. Люди, придерживающиеся такого типа питания, часто едят мясо, рыбу, сыры, орехи, морепродукты и яйца. Хлеб, фрукты, сахар, некоторые крупы и ягоды в рационе практически отсутствуют. Кетодиета помогает снизить уровень сахара в крови, повысить чувствительность к инсулину, улучшить самочувствие и похудеть за счет изменения метаболизма.
Смена питания вызывает состояние кетоза — режима обмена веществ, при котором организм получает «топливо» из животной пищи. Основным источником энергии становятся кетоновые тела: ацетон, ацетоацетат и бета-оксимасляная кислота. Это вещества, которые образуются в печени из потребляемых жиров. Кетоновые тела питают внутренние органы, мышечную ткань и мозг вместо глюкозы.
Для исследования ученые набрали более 400 добровольцев. Часть из них регулярно питалась с прицелом на продукты, входящие в кетодиету. Остальные придерживались стандартных пищевых привычек или других диет. Все участники исследования прошли несколько тестирований для оценки уровня испытываемого стресса, а также тяжести симптомов тревоги и депрессии в электронном формате. Также добровольцы заполнили специальные опросники по внимательности, удовлетворенности и спокойствию.
Результаты
Участники, соблюдающие кетогенную диету, пребывали в лучшем настроении и более низком уровне стресса, чем те, кто не придерживался такого режима питания. У добровольцев на кетодиете оказались более высокие показатели психологического благополучия, внимательности и спокойствия.
Минусы кетодиеты
У такого принципа питания есть и недостатки. Их назвала врач-терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова. Она заявила в беседе с РБК Life, что такая диета может быть опасной для здоровья нескольких категорий людей:
- страдающих заболеваниями желчного пузыря, потому что там предполагается достаточно большое количество животной пищи, и достаточно жирной. По жирам ограничений в кетодиете почти нет. Резкий переход на кетодиету может вызвать обострение желчнокаменной болезни.
- страдающих панкреатитами, хроническим воспалением в поджелудочной железе. Им нужно быть аккуратными, потому что поджелудочная железа может не справиться с большим количеством животного белка, который предполагается при кетодиете.
Врач уточнила: если не сильно увлекаться, то такое питание будет полезно, «потому что ограничиваются сладости, мучное, сладкие фрукты, предпочтение отдается ягодам как менее сахаросодержащим продуктам».