Ученые доказали пользу кетодиеты для психологического состояния человека

Для исследования ученые набрали более 400 добровольцев. Часть из них регулярно питалась с прицелом на продукты, входящие в кетодиету. Остальные придерживались стандартных пищевых привычек или других диет. Все участники исследования прошли несколько тестирований для оценки уровня испытываемого стресса, а также тяжести симптомов тревоги и депрессии в электронном формате. Также добровольцы заполнили специальные опросники по внимательности, удовлетворенности и спокойствию.