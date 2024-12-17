Ученые доказали пользу искусства для здоровья и экономики

Искусство и культура улучшают качество жизни и оказывают положительное влияние на здоровье людей. К такому выводу пришли ученые из Великобритании, сообщает The Guardian.
Исследование взаимосвязи между восприятием искусства и здоровьем было проведено по заказу Министерством культуры, СМИ и спорта Великобритании. В нем приняли участие специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и консалтинговой фирмы Frontier Economics.
В исследовании приняли участие различные группы людей, от молодежи до пенсионеров. Ученые выяснили, что посещение театральных постановок, концертов, художественных выставок или просто занятия творчеством имеют позитивное влияние на здоровье. Приобщение к искусству помогает сохранять когнитивные функции мозга, снимает симптомы психических заболеваний и в целом помогает добиться лучшего самочувствия — как на физическом, так и на ментальном уровне.
Мэтью Белл из Frontier Economics отметил, что пользу культуры можно оценивать с точки зрения экономии затрат на здравоохранение. Одним из ярких примеров стало участие пенсионеров старше 65 лет в программе «Четверг в музее». Те, кто в течение трех месяцев еженедельно занимался рисованием в музее, получили в среднем £1310 финансовой выгоды — они чувствовали себя лучше и реже обращались к терапевту. Это может даже помочь отсрочить наступление деменции, считает Белл.
Молодые люди в возрасте от 18 до 28 лет, которые приобщились к искусству, также отметили значительное улучшение качества жизни. Они чувствовали себя счастливее и признались, что их жизнь приобрела новые смыслы.
По словам профессора Дейзи Фанкорт из Университетского колледжа Лондона, увлечение искусством активирует те же неврологические и физиологические механизмы, что и медицинские препараты. Это помогает снижать стресс, боль и симптомы психических заболеваний, а также улучшает когнитивное развитие и физическую активность. По словам Фанкорт, искусство также снижает нагрузку на медицинские службы и способствует профилактике заболеваний.
Недавнее исследование Deloitte показало, что количество проблем с психическим здоровьем достигли масштабов пандемии. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), из-за депрессии и тревоги ежегодно теряется около 12 млрд рабочих дней, что приводит к глобальным экономическим убыткам в размере $1 трлн.
Профессор эпидемиологии из Йоркского университета Кейт Пикетт заявила, что особенно тревожной ситуация выглядит среди молодежи. Сильное влияние на психическое здоровье людей также оказала пандемия коронавируса: по данным ВОЗ, в 2020—2021 годах уровень депрессии вырос на 25% и до сих пор не вернулся к прежним показателям.