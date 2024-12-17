Ученые доказали пользу искусства для здоровья и экономики

Мэтью Белл из Frontier Economics отметил, что пользу культуры можно оценивать с точки зрения экономии затрат на здравоохранение. Одним из ярких примеров стало участие пенсионеров старше 65 лет в программе «Четверг в музее». Те, кто в течение трех месяцев еженедельно занимался рисованием в музее, получили в среднем £1310 финансовой выгоды — они чувствовали себя лучше и реже обращались к терапевту. Это может даже помочь отсрочить наступление деменции, считает Белл.