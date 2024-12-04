Ученые доказали негативное влияние на настроение картинок с вредной едой

В рамках исследования группа людей просматривала изображения в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), на которых была изображена вредная для здоровья пища. После этого испытуемые заполняли анкету-опросник. Спустя неделю участникам давали просматривать другой контент и предлагали ответить на те же вопросы.