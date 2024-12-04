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Ученые доказали негативное влияние на настроение картинок с вредной едой

Просмотр изображений нездоровой еды способен испортить настроение. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в научном журнале Appetite.

Источник: Unsplash

В рамках исследования группа людей просматривала изображения в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), на которых была изображена вредная для здоровья пища. После этого испытуемые заполняли анкету-опросник. Спустя неделю участникам давали просматривать другой контент и предлагали ответить на те же вопросы.

Результаты показали, что после просмотра изображений нездоровой пищи у участников эксперимента усиливалось чувство голода, появлялись стресс, грусть и эмоциональное истощение. Также они чувствовали более сильную тягу к нездоровой пище и соленым продуктам.

Ранее исследователи из Гарвардской школы общественного здоровья доказали вред для сердца потребления сладких напитков и переработанного мяса. Для этого они наблюдали за здоровьем более 200 тыс. медиков на протяжении 30 лет. Участники эксперимента употребляли сладкие напитки, включая алкоголь, а также хлеб, злаки, молочные десерты и мясные закуски.