Ученые доказали эффективность корейской закуски для борьбы с ожирением

Исследовательская группа проанализировала изменения в составе жира в организме добровольцев и обнаружила, что в группе, которая употребляла порошок кимчи, наблюдалось снижение уровня жира в организме на 2,6%, а в контрольной группе, которая не принимала капсулы с кимчи, произошло увеличение уровня жира в организме на 4,7%.