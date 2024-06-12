Ученые доказали, что вращение внутреннего ядра Земли замедлилось

Внутреннее ядро ​​представляет собой твердую железо-никелевую сферу ​​размером примерно с Луну, окруженную внешним жидким железо-никелевым внешним ядром. Внутреннее ядро находится на глубине около 5 тыс. километров, поэтому до него невозможно добраться с помощью существующих технологий. Специалисты используют сейсмические волны землетрясений, чтобы создать визуализацию движения этой структуры.