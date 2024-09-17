Ученые доказали, что стресс сокращает жизнь даже суркам. Исследование

Одна из авторов исследования Сочил Ортис-Росс (Xochitl Ortiz-Ross) использовала данные о самках сурков, собранные с 2001 по 2019 год. Она сосредоточилась на изучении самок, так как на протяжении всей жизни они остаются в пределах своего ареала обитания, что облегчает наблюдение за ними. Оказалось, что умеренные и острые неблагоприятные условия снижают шансы на выживание на 30 и 40% соответственно. При этом потеря матери уменьшает вероятность выживания на 64%.