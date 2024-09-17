Ученые доказали, что стресс сокращает жизнь даже суркам. Исследование

Невзгоды в раннем возрасте могут оказывать длительное влияние на здоровье и выживаемость животных. К такому выводу пришли ученые, изучившие жизнь сурков. Исследование основывается на данных, собранных за 62 года в биологической лаборатории в Колорадо (Rocky Mountain Biological Laboratory in Colorado), и является вторым по длительности наблюдением за млекопитающими в мире, сообщает портал News Medical.
Ученые из Калифорнийского университета разработали специальный индекс для оценки воздействия стрессовых факторов на желтобрюхих сурков. Этот инструмент, названный совокупным индексом неблагоприятных условий (Cumulative Adversity Index, CAI), позволяет оценить, как такие факторы, как климатические изменения и хищничество, влияют на продолжительность жизни животных.
При этом такие факторы, как летняя засуха и опасность со стороны хищников, оказались менее важны, чем предполагалось. Например, засуха не оказывала негативного воздействия, а в некоторых случаях даже способствовала улучшению шансов на выживание.
Одна из авторов исследования Сочил Ортис-Росс (Xochitl Ortiz-Ross) использовала данные о самках сурков, собранные с 2001 по 2019 год. Она сосредоточилась на изучении самок, так как на протяжении всей жизни они остаются в пределах своего ареала обитания, что облегчает наблюдение за ними. Оказалось, что умеренные и острые неблагоприятные условия снижают шансы на выживание на 30 и 40% соответственно. При этом потеря матери уменьшает вероятность выживания на 64%.
Исследование также выявило роль различных мест обитания. Популяция сурков разделена на группы, живущие в верховьях и низовьях долины, с разными экологическими условиями. Сурки, живущие в низовьях, оказались более уязвимыми к неблагоприятным условиям.
Результаты исследования подтверждают, что совокупные неблагоприятные условия имеют долгосрочное влияние на жизнь сурков.
Это подтверждает гипотезу о том, что стрессовые факторы, накопленные в раннем возрасте, могут накапливаться в организме и не всегда компенсируются даже положительными изменениями жизни.
Ранее специалисты Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) установили, что стресс продолжительностью два часа ведет к повреждениям ДНК костного мозга, что может стать причиной мутаций. Они обнаружили механизмы, связывающие активацию отделов мозга, выделение стресс-гормонов и дестабилизацию генома. Это открывает возможности для разработки новых терапий, блокирующих стрессорную компоненту патологических процессов.