Ученые доказали, что особая медитация облегчает боль

Облегчение боли наблюдалось и в группе медитации осознанности, и в группе крема-плацебо по сравнению с группой сравнения. Однако при этом были активированы разные зоны мозга. После медитации осознанности уменьшилось сообщение между областями мозга, участвующими в самосознании и эмоциональной регуляции. Эти части мозга напрямую связаны с возникновением боли. Крем-плацебо и фиктивная медитация осознанности не оказали значительного эффекта на эти области.