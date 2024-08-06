Ученые доказали, что напряженные размышления вызывают неприятные эмоции

Интенсивные размышления вызывают неприятные эмоции, показало исследование, проведенное учеными из Университета Неймегена (Нидерланды). Об этом сообщает Popular Science со ссылкой на Psychological Bulletin.
Команда ученых провела метаанализ 170 исследований с участием 4670 человек из 29 стран. В исследованиях участвовали представители разных социальных групп и разных профессий, включая студентов, спортсменов, инженеров и работников медицинских учреждений. Исследователи сосредоточились на том, как участники решали когнитивные задачи — например, учились играть в виртуальной реальности, обучались новым технологиям или адаптировались к незнакомой среде. В общей сложности было проанализировано 358 различных задач.
Результаты показали, что во всех группах участников наблюдалась одна и та же тенденция: чем больше умственных усилий требовала задача, тем больше неприятных ощущений, таких как раздражение, фрустрация и стресс, испытывали участники. Это наблюдение было универсальным для всех изученных задач и групп населения.
Особое внимание исследователи уделили различиям в восприятии умственных усилий в разных регионах. Они обнаружили, что в азиатских странах негативные ощущения от умственных усилий были менее выражены, чем в Северной Америке и Европе. Это может быть связано с тем, что школьники в Азии с раннего возраста привыкают к более высоким умственным нагрузкам.
Другим важным наблюдением стало то, что, несмотря на все неприятные ощущения, люди продолжают заниматься умственно сложными задачами. Это может быть связано с тем, что они видят в таких задачах потенциальное вознаграждение, которое перевешивает негативные ощущения от усилий.
В то же время исследователи подчеркивают, что выбор решать сложные мыслительные задачи не обязательно означает, что людям нравится сам процесс. Они готовы пересилить неприятные ощущения ради результата.
Ранее ученые из Нью-Йоркского университета выяснили, как мозг принимает решения. Они разработали вычислительную модель для прогнозирования активности мозга во время процесса планирования. Ученые проверили модель, используя как поведенческие, так и нейронные данные. Чтобы оценить способность алгоритма прогнозировать поведение, нейробиологи провели эксперимент, измеряя, как люди перемещаются по виртуальному лабиринту на экране компьютера и сколько времени они тратят на принятие решения перед каждым шагом.