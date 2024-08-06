Ученые доказали, что напряженные размышления вызывают неприятные эмоции

Особое внимание исследователи уделили различиям в восприятии умственных усилий в разных регионах. Они обнаружили, что в азиатских странах негативные ощущения от умственных усилий были менее выражены, чем в Северной Америке и Европе. Это может быть связано с тем, что школьники в Азии с раннего возраста привыкают к более высоким умственным нагрузкам.