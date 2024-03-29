Ученые доказали, что на Венере возможна органическая жизнь

В ходе лабораторного эксперимента специалисты MIT обнаружили, что 19 из 20 аминокислот удивительным образом сохранились в течение месяца в растворе серной кислоты, концентрация которой аналогична кислоте в атмосфере Венеры. Аминокислоты необходимы всем формам жизни на Земле для выработки энергии и других биологических процессов.