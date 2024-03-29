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Ученые доказали, что на Венере возможна органическая жизнь

Американские астробиологи из Массачусетского технологического института (MIT) выяснили, что на Венере теоретически могут существовать органические формы жизни, несмотря на невыносимые условия на поверхности и в атмосфере планеты. Исследование опубликовано в научном журнале Astrobiology.

Источник: NASA

Венера — самая жаркая планета в Солнечной системе, средняя температура на ее поверхности составляет 464 градуса Цельсия. Мир покрыт облаками, состоящими из сильной серной кислоты.

В ходе лабораторного эксперимента специалисты MIT обнаружили, что 19 из 20 аминокислот удивительным образом сохранились в течение месяца в растворе серной кислоты, концентрация которой аналогична кислоте в атмосфере Венеры. Аминокислоты необходимы всем формам жизни на Земле для выработки энергии и других биологических процессов.

Девять из протестированных аминокислот также были обнаружены в метеоритах, что позволяет предположить, что эти вещества могли попасть и на Венеру.

Исследователи отметили, что, хотя серная кислота остается сильнейшим растворителем, она необязательно губительна для всех биологических компонентов.