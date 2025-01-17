Ученые доказали, что кельтами правили женщины

Подтверждение словам Цезаря археологи обнаружили в Дорсете на юге Англии в ходе изучения кельтского захоронения. Примерно с 100 года до нашей эры по 100 год нашей эры на этих землях обитало племя Дуротригов — и в их захоронениях женские гробницы обычно куда богаче мужских. Из этого ученые считают себя вправе сделать вывод, что и при жизни женщины занимали важное положение — вероятно, руководящие военные и гражданские посты.