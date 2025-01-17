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Ученые доказали, что кельтами правили женщины

Это получилось доказать с помощью анализа ДНК.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Первые сведения о Британских островах появились у нас, когда туда вторглась римская армия 2000 лет назад. Юлий Цезарь, писавший записки о своих походах, упоминал, что британскими племенами правили женщины.

Современные историки часто склоняются к тому, что он лишь преукрашивал действительность, решив изобразить чуждые племена более экзотичными — но, судя по последним археологическим раскопкам, женщины действительно занимали ключевое место в древнем британском обществе.

Подтверждение словам Цезаря археологи обнаружили в Дорсете на юге Англии в ходе изучения кельтского захоронения. Примерно с 100 года до нашей эры по 100 год нашей эры на этих землях обитало племя Дуротригов — и в их захоронениях женские гробницы обычно куда богаче мужских. Из этого ученые считают себя вправе сделать вывод, что и при жизни женщины занимали важное положение — вероятно, руководящие военные и гражданские посты.

Теперь же к догадкам добавился еще одно подтверждение: анализ ДНК. Про новый научный подход рассказал научный портал IFLScience.

Исследователи захоронений выделили ДНК 55 человек, захороненных в трех дуротригских могильниках около деревни Уинтерборн Кингстон. Авторы искали конкретные параметры: различия в митохондриальной ДНК, которые наследуются организмом от матери, и Y-хромосомы, которые передаются от отца.

Два этих участка генома дают возможность отследить наследственность по мужской и женской линии. В результате оказалось, что более чем ⅔ кельтов, захороненных в могильниках, принадлежат к одной женской родословной.

«Мы восстановили фамильное древо тех, кто здесь погребен, и поняли, что предком большинства является одна женщина, жившая несколькими столетиями ранее», — объясняет руководитель исследования доктор Лара Кэссиди.

Одновременно с этим наследование по мужской линии ученые не обнаружили вовсе: Y-хромосомы у большинства захороненных различаются. Из этого ученые делают вывод, что женщины были членами племени, жившего здесь, а вот мужчины приходили к ним из других земель.

«Иными словами, после брака муж переезжал жить к жене, а не наоборот. Кроме того, земли, судя по всему, тоже наследовались по женской линии», — поясняет Лара. Такая традиция называется брачным поселением или матрилокальностью, и отличается от патрилокальности, бывшей стандартом для большинства известных нам исторических сообществ.

«Это первый задокументированный случай брачного поселения на территории современной Европы, который подтверждает, что женщины в этих краях были наделены большей властью, чем когда-либо с тех пор», — добавляет Кэссиди.

На данный момент археологи изучили геном древних людей в 156 античных захоронениях по всей Европе, но аналогичный вывод о главенстве женщин получилось сделать лишь в 6 из них — и все они находятся на территории Англии.

Профессор Дэн Брэдли поясняет, что, судя по всему, это было общим местом на островах до римской колонизации: «в Йоркшире нам удалось обнаружить следы родословной, которая восходит к единому женскому предку аж до 400 года до нашей эры — это явно была распространенная традиция, укорененная на островах».

Таким образом рассказы Юлия Цезаря и истории о царице бриттов Боудикке, которая возглавила восстание против римлян, получают дополнительное историческое подтверждение — судя по всему, ничего удивительного в женщинах-вождях для кельтских племен Британии не было.

«Раньше мы думали, что римляне приукрасили свободу нравов среди кельтов, чтобы изобразить их распущенными варварами», — говорит руководитель раскопок доктор Майлс Расселл — «но теперь археология вместе с генетикой доказывают, что женщины Железного века были куда влиятельнее, чем мы полагали».

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