Ученые доказали, что имя человека влияет на его внешность

Эти данные показывают, что внешность человека может подстраиваться под его имя. В результате люди с одинаковыми именами часто имеют общие черты лица. Чтобы убедиться в этом, ученые «состарили» фотографии детей. Полученные изображения смешали с фото реальных взрослых и показали их добровольцам. Они чаще правильно угадывали имена взрослых людей с настоящих фото, не с искусственно состаренных.