Ученые доказали, что чеснок способен снижать уровень сахара в крови

Ученые из Юго-восточного университета Китая установили, что чеснок эффективно влияет на нормализацию уровня глюкозы и холестерина в крови. Результаты исследования публикует журнал Nutrients.
Исследование воздействия чеснока на уровень глюкозы включало обзор результатов научных работ, опубликованных с 1997 по 2021 год. Все они отражали результаты анализа влияния растительных продуктов и специй на кардиометаболическое здоровье.
В общей сложности были проанализированы данные 1567 участников из Канады, Ирана, Пакистана, Индии, США, Кореи, Израиля, России, Польши, Бразилии и Дании. Возраст добровольцев варьировался от 18 до 80 лет. Отмечается, что в экспериментах участвовали как здоровые люди, так и испытуемые с диабетом второго типа, ишемической болезнью сердца, ожирением, гипертонией, синдромом поликистозных яичников и другими заболеваниями. Большинство испытуемых не получали никаких лекарств во время исследования.
Мета-анализ показал, что употребление чеснока оказывало положительный эффект и способствовало снижению показателей сахара и холестерина в крови.
По мнению ученых, полезные свойства чеснока могут быть обусловлены его способностью ускорять синтез аллицина — органического соединения, которое нормализует кровообращение, обладает противомикробными свойствами и подавляет образование триглицеридов (жиров) в печени.
Ученые напомнили, что нарушения обмена глюкозы и липидов могут привести к ряду сердечно-сосудистых заболеваний и диабету второго типа.
В то же время диетологи предупреждают, что при обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит, язвы и другие, индивидуальных непереносимости и аллергических реакциях чеснок противопоказан. При желании добавить этот продукт в свой рацион следует проконсультироваться с гастроэнтерологом — он оценит возможные преимущества и риски.
Ранее китайские ученые выяснили, что частое употребление перца чили может способствовать развитию ожирения. Испытуемые, которые употребляли в пищу чили чаще раза в неделю, оказались более склонными к ожирению. Эта положительная корреляция была более выражена у женщин, а также у людей старше 60 лет.