Ученые доказали, что чеснок способен снижать уровень сахара в крови

В общей сложности были проанализированы данные 1567 участников из Канады, Ирана, Пакистана, Индии, США, Кореи, Израиля, России, Польши, Бразилии и Дании. Возраст добровольцев варьировался от 18 до 80 лет. Отмечается, что в экспериментах участвовали как здоровые люди, так и испытуемые с диабетом второго типа, ишемической болезнью сердца, ожирением, гипертонией, синдромом поликистозных яичников и другими заболеваниями. Большинство испытуемых не получали никаких лекарств во время исследования.