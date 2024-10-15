Ученые доказали, что человек способен различать запахи за доли секунды

Человеческое обоняние реагирует на запахи гораздо быстрее, чем считалось ранее: люди могут различать изменения в запахах всего за несколько миллисекунд. Это обнаружили научные сотрудники Университета Китайской академии наук. Результаты исследования опубликованы в Nature Human Behaviour.
Человеческое обоняние долгое время считалось одним из самых «слабых» среди всех чувств. Например, Чарльз Дарвин полагал, что обоняние совершенно не важно для людей и не сравнится с силой обоняния животных. Но оказалось, что способность человека воспринимать запахи была сильно недооценена.
Чтобы узнать скорость восприятия запахов человеком, ученые разработали специальное устройство. Оно контролировало подачу ароматов в нос с точностью до 18 миллисекунд, срабатывая при вдохе.
Однако с помощью этого устройства исследователи смогли протестировать 229 участников исследования и выяснили, что люди могут различать два запаха, поступающие с разницей всего в 60 миллисекунд. Эффективность распознавания улучшалась по мере увеличения разницы во времени между запахами.
Результаты экспериментов показали, что испытуемые правильно определяли изменение порядка запахов в 63% случаев. В одном из тестов им подавали ароматы яблока и цветов с разницей во времени от 120 до 180 миллисекунд, и участники успешно различали их последовательность.
Дальнейшие исследования выявили, что некоторые участники могли различать запахи, когда они поступали с разницей всего в 40−80 миллисекунд. Это в 10 раз меньше, чем предполагалось ранее.
Ученые отмечают, что хотя участники могли заметить изменение порядка запахов, им было сложно точно определить, какой из них поступил первым. Это наблюдалось в тестах с лимоном и луком — для определения этих запахов понадобилось 167 миллисекунд.
Ранее ученые объяснили, почему запах собачьих лап может напоминать аромат кукурузных чипсов. Причина кроется в увеличении на коже животных количества бактерий Pseudomonas и Proteus, именно они издают напоминающий снеки запах. Впрочем, если лапы собаки стали пахнуть, это еще не значит, что питомец заболел, в особенности при отсутствии других симптомов, добавляет Кляйн. Лапы животных постоянно контактируют с различными поверхностями, на которых находится множество микроорганизмов. Чтобы избавиться от аромата снеков, лапы можно помыть в мыльном растворе и хорошо высушить.