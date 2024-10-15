Ученые доказали, что человек способен различать запахи за доли секунды

Ранее ученые объяснили, почему запах собачьих лап может напоминать аромат кукурузных чипсов. Причина кроется в увеличении на коже животных количества бактерий Pseudomonas и Proteus, именно они издают напоминающий снеки запах. Впрочем, если лапы собаки стали пахнуть, это еще не значит, что питомец заболел, в особенности при отсутствии других симптомов, добавляет Кляйн. Лапы животных постоянно контактируют с различными поверхностями, на которых находится множество микроорганизмов. Чтобы избавиться от аромата снеков, лапы можно помыть в мыльном растворе и хорошо высушить.