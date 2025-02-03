Ученые добились прорыва в понимании регенерации органов

Регенерация миндалин — не единственный пример восстановления органов. Печень, например, способна восстановиться до полноценного размера даже при сохранении всего 10% своей ткани. Селезенка также обладает удивительной способностью к регенерации: после травмы или удаления ее фрагменты могут «приживаться» в брюшной полости, продолжая выполнять свои функции.