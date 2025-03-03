Ученые добились прорыва в обнаружении свойств темной материи

Исследование демонстрирует, как передовые технологии в области инфракрасной спектроскопии могут быть использованы для решения фундаментальных вопросов физики частиц. Хотя темная материя пока не обнаружена, ученые отмечают, что в данных есть намеки на аномалии, которые могут указывать на ее присутствие. Для подтверждения этих сигналов потребуются дополнительные наблюдения и анализ.