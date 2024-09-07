Ученые: для долголетия необходимо придерживаться скандинавской диеты

Первое — в рационе должны присутствовать хлебцы и цельнозерновые булочки. Они полны клетчаткой и отлично сказываются на здоровье кишечника. Эксперты по питанию также упомянули блюда из йогурта и овсянки, которые можно употреблять на ночь. Они также благотворно влияют на пищеварительную систему: йогурт — хороший источник кальция, белка и витаминов группы В, а овес отвечает за хорошую работу сердца и поддержание веса.