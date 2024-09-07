Ученые: для долголетия необходимо придерживаться скандинавской диеты

На 11-й конференции по исследованиям старения и открытию лекарств в Копенгагене ученые огласили, каким должно быть питание у тех, кто хочет дожить до глубокой старости. По их мнению, оставаться здоровым поможет скандинавский тип питания, и вот в чем он заключается.
Первое — в рационе должны присутствовать хлебцы и цельнозерновые булочки. Они полны клетчаткой и отлично сказываются на здоровье кишечника. Эксперты по питанию также упомянули блюда из йогурта и овсянки, которые можно употреблять на ночь. Они также благотворно влияют на пищеварительную систему: йогурт — хороший источник кальция, белка и витаминов группы В, а овес отвечает за хорошую работу сердца и поддержание веса.
Второе — на обед и ужин жители Скандинавии всегда едят миску или две салата, состоящей из зеленых овощей. Эксперты по долголетию знают, что употребление в пищу листьев — особенно темно-зеленого цвета — отлично влияет на здоровье тела и разума.
Не стоит забывать и о маринованных овощах. Ярко-розовый маринованный лук, например, придает вкус блюду, а еще благотворно влияет на работу кишечника. Еще одна важная составляющая салата — это белковые продукты. В список входят мясо, птица и бобы.
Третье — орехи и семена являются любимой закуской многих исследователей долголетия, потому что в них содержится много белка и клетчатки, а также полезных жиров.
Эти правила идеально иллюстрируют стратегию здорового питания, которую советуют многие врачи: употреблять много овощей и цельнозерновых продуктов, а еще пищу с низким содержанием сахара и быстрых углеводов.