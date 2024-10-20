Ученые: длительный сон на выходных предотвращает развитие деменции на 70%

Исследования показали, что большее количество часов для сна может снизить риск развития деменции более чем на 70 процентов.
Ученые обнаружили, что мужчины и женщины старше 65 лет, которые наслаждались дополнительным сном утром в субботу и воскресенье, гораздо реже сталкивались с неизлечимой болезнью.
Исследователи отслеживали 215 мужчин и женщин в возрасте 65 лет и старше в течение двух лет. Участники вели дневники сна и носили акселерометры — наручные часы, которые отслеживают, когда тело находится в движении или в статичном состоянии — для записи времени сна. Затем ученые проанализировали, какая часть испытуемых начала страдать от когнитивной дисфункции, раннего предупреждающего признака деменции.
Результаты показали, что примерно половина участников наслаждались сном на выходных, чтобы наверстать упущенное в течение недели. Оказалось, что у них на 74% меньше шансов иметь ухудшение когнитивных функций, чем у тех, кто подрывался с постели как можно раньше. Сон в выходные дни снижает риск сердечных приступов, предотвращает ожирение, предотвращает развитие депрессии и даже помогает жить дольше.
Ученые отметили, что неясно, как более длительная дремота защищает мозг от деменции. Но одна из теорий заключается в том, что у мозга появляется больше времени на отдых и восстановление — укрепление связей между нейронами. Также может быть, что здоровый сон уменьшает воспаление в организме, которое способствует развитию деменции.
В отчете о своих выводах ученые заявили: «Это первое исследование, в котором изучается влияние дополнительных часов сна на когнитивные нарушения у пожилых людей. И полученные результаты указывают на то, что сон в выходные дни связан со снижением риска когнитивной дисфункции».