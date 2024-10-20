Ученые: длительный сон на выходных предотвращает развитие деменции на 70%

Результаты показали, что примерно половина участников наслаждались сном на выходных, чтобы наверстать упущенное в течение недели. Оказалось, что у них на 74% меньше шансов иметь ухудшение когнитивных функций, чем у тех, кто подрывался с постели как можно раньше. Сон в выходные дни снижает риск сердечных приступов, предотвращает ожирение, предотвращает развитие депрессии и даже помогает жить дольше.