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Ученые: детские травмы могут ускорить старение мозга женщин

И речь не о физических травмах. Ускорить старение мозга могут даже стрессы.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Травмирующие события в детстве — например, жестокое обращение, зависимость или преступность среди родственников, потеря одного из родителей — долго влияют на здоровье человека во взрослом возрасте. Известно, что те, кто пережил стрессовые ситуации, будучи маленьким, часто страдают от депрессии, тревожных расстройств, сердечно-сосудистых, метаболических нарушений. Однако раньше не было известно, может ли такой негативный опыт детства влиять на развитие нейродегенеративных заболеваний.

Исследователи клиники Шарите в Германии выяснили, что тяжелые стрессовые события в раннем возрасте связаны с измеряемыми признаками ускоренного старения мозга. Если у человека в детстве был такой опыт, потом у него усилятся нейродегенеративные процессы.

В исследовании участвовали 179 женщин в возрасте 30−60 лет. Они прошли несколько клинических интервью. Участниц попросили рассказать о стрессовых и травмирующих событиях в детстве — до полового созревания.

Потом эксперты изучили образцы крови женщин. Исследователи применили высокоточные технологии, чтобы выявить биомаркеры, указывающие на нейровоспалительные процессы и повреждения нервных клеток. Также ученые использовали МРТ. С ее помощью они измерили объем мозга участниц и полостей, заполненных спинномозговой жидкостью. Исследователи оценили и когнитивные функции женщин. Для этого применялись стандартизированные международные тесты.

С помощью статистических моделей специалисты проанализировали полученные данные. При этом учитывались социально-экономическое положение участниц и наличие у них психических расстройств, которые могут способствовать развитию нейродегенеративных заболеваний (это было нужно, чтобы исключить искажение результатов, связанное с другими факторами).

Оказалось, что женщины, пережившие серьезный стресс или травму в детстве, имели более высокие уровни биомаркеров нейровоспаления и нейродегенерации в крови. При этом их мозг имел меньший объем, а когнитивные нарушения были выражены сильнее.

По словам ученых, их работа показывает очевидную связь между пережитым в детстве психосоциальным стрессом и ускоренным старением мозга у женщин. Они полагают, что травматический опыт в раннем возрасте увеличивает риск развития нейродегенеративных заболеваний.

Авторы работы подчеркивают, что нужны дальнейшие исследования, чтобы выявить механизмы, лежащие в основе этих процессов. Это позволит разработать методы ранней диагностики и лечения нейродегенерации.

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