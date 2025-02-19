Ученые: детские травмы могут ускорить старение мозга женщин

Травмирующие события в детстве — например, жестокое обращение, зависимость или преступность среди родственников, потеря одного из родителей — долго влияют на здоровье человека во взрослом возрасте. Известно, что те, кто пережил стрессовые ситуации, будучи маленьким, часто страдают от депрессии, тревожных расстройств, сердечно-сосудистых, метаболических нарушений. Однако раньше не было известно, может ли такой негативный опыт детства влиять на развитие нейродегенеративных заболеваний.