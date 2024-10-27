Ученые датировали самый старый кратер на Луне

Луна изобилует кратерами. В течение миллиардов лет спутник Земли подвергался «нашествию» астероидов и комет, из-за чего на поверхности Луны осталось множество углублений.
Благодаря новым исследованиям ученым удалось датировать бассейн, он появился в период между 4,32 и 4,33 миллиардами лет назад.
Исследовательская группа во главе с учеными из Манчестерского университета определила возраст бассейна, проанализив лунный метеорит, который был найден в Алжире в 2005 году. Он содержал уран и свинец, принадлежащие этому периоду.
Почему предлагаемый возраст бассейна Эйткена так важен? Дело в том, что он примерно на 120 миллионов лет старше, чем ожидалось.
В течение нескольких десятилетий существовало общее мнение о том, что самый интенсивный период ударной волны по Луне был сосредоточен между 4,2−3,8 миллиардами лет назад — в первые полмиллиарда лет истории Луны. Но теперь определение возраста бассейна Эйткен изменило время атак из космоса на спутник.
Это открытие также влияет на понимание истории Земли. Наша планета и Луна, скорее всего, подвергались аналогичным ударам на этапе раннего развития. Теперь ученые могут использовать то, что узнали о Луне, чтобы получить подсказки об условиях на Земле в тот же период времени.
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