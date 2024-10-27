Ученые датировали самый старый кратер на Луне

Это открытие также влияет на понимание истории Земли. Наша планета и Луна, скорее всего, подвергались аналогичным ударам на этапе раннего развития. Теперь ученые могут использовать то, что узнали о Луне, чтобы получить подсказки об условиях на Земле в тот же период времени.