Ученые: человеческий мозг после смерти может не разлагаться тысячи лет

Предыдущие исследования демонстрировали, что ткань мозга довольно быстро подвергается распаду. Это является постулатом в судебной медицине. И поэтому же до сих пор считалось большой редкостью найти в древнем захоронении человеческий мозг, если он находился все время в естественных условиях (не бальзамировался после смерти и никак иначе искусственно не «консервировался»). Известно, что в природе мягким тканям могут помочь сохраниться некоторые механизмы, такие как обезвоживание, замораживание, омыление и дубление — но на относительно короткий период до 4000 лет. И при этом не разлагается не только мозг, но и другие ткани тоже.