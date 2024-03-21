Ученые: человеческий мозг после смерти может не разлагаться тысячи лет

Палеонтологи из Оксфордского университета (Великобритания) показали, что человеческий мозг довольно часто не разлагается после смерти и сохраняется на протяжении тысяч лет, даже когда все остальные мягкие ткани уже истлели. Ученые собрали архив из более чем 4400 образцов мозга возрастом от 4000 до 12 000 лет, которые были обнаружены при археологических раскопках по всему миру. Открытие оспаривает устоявшееся мнение ученых о том, что мозг одним из первых подвергается разложению.
Предыдущие исследования демонстрировали, что ткань мозга довольно быстро подвергается распаду. Это является постулатом в судебной медицине. И поэтому же до сих пор считалось большой редкостью найти в древнем захоронении человеческий мозг, если он находился все время в естественных условиях (не бальзамировался после смерти и никак иначе искусственно не «консервировался»). Известно, что в природе мягким тканям могут помочь сохраниться некоторые механизмы, такие как обезвоживание, замораживание, омыление и дубление — но на относительно короткий период до 4000 лет. И при этом не разлагается не только мозг, но и другие ткани тоже.
Команда нового исследования собиралась выяснить, насколько редки случаи обнаружения сохранного мозга в отсутствии других органов. В результате глобального поиска по всем археологическим записям они насчитали 4405 образцов человеческого мозга из 213 разных источников со всех континентов, кроме Антарктиды. Самые поздние датируются серединой XVII века, самым ранним около 12 тысяч лет.
Например, уцелевшие вопреки времени человеческие мозги находили в братской могиле времен гражданской войны в Испании, где они сохранились даже несмотря на огнестрельные ранения в голову. Так же произошло с мозгом жертв ритуального приношения богам инков у подножия вулкана Льюльяйльяко, убитых около 1450 года нашей эры. И с мозгом «человека из Толлунда» (IV-V века до нашей эры), найденного в торфяном болоте в Дании. Аналогичные процессы произошли в пустынях Древнего Египта и на берегах скандинавских озер каменного века. И везде условия сохранения были естественными.
В 1308 случаях (а это почти треть данных) мозг был единственной структурой мягких тканей, которая не истлела. Причем эта треть пришлась на самые древние останки.
«Этот огромный архив ясно демонстрирует, что существуют определенные обстоятельства, при которых мозг не разлагается».
«Являются ли эти обстоятельства экологическими или связаны с уникальной биохимией мозга, — это и есть предмет нашей текущей и будущей работы», — поясняет ученый.
Исследование также показывает, что такая сохранность для мозга человека совсем не редкость. По словам исследователей, это означает, что может существовать неизвестный нам пока механизм, характерный именно для центральной нервной системы. Авторы предполагают, что это могут быть взаимодействия молекул мозга и окружающей среды: например, белков, липидов и сахаров, которые образуют стабильные полимеризованные макромолекулы при контакте с определенными металлами, как медь, которой тоже много в мозге.
Исследование столь древнего сохранившегося мозга также может помочь изучить эволюцию человечества, развитие когнитивных способностей, историю неврологических и других заболеваний.